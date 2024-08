Mehr als 30.000 Höhenmeter und Temperaturen von -15 bis 40 Grad: Der Mountainbike-Ultramarathon in Kirgisistan gilt als einer der härtesten weltweit. Patrick Majerle nimmt für ein Spendenprojekt teil.

Der Ravensburger Patrick Majerle tritt zurzeit beim "Silk Road Mountain Race" in Kirgisistan in Zentralasien an. Das Mountainbike-Rennen erstreckt sich über knapp 2.000 Kilometer - wer mitmacht, hat 15 Tage Zeit, um ins Ziel zu kommen. Mit seiner Teilnahme will der Ravensburger ein Spendenprojekt für krebskranke Kinder unterstützen.

"Im absoluten Notfall gibt es einen SOS-Knopf"

Bei dem Mountainbike-Rennen herrschen extreme Bedingungen: Die Teilnehmerinnen und Teilnehmer sind auf sich allein gestellt und müssen sich über mehrere Tage hinweg selbst um Verpflegung, Pausenzeiten und ihr Nachtlager kümmern, erzählt der Ravensburger im Gespräch mit dem SWR. Es gibt Passagen, in denen es kaum Wasser gibt und die sehr schwer erreichbar sind. Für Notfälle tragen die Radsportler deswegen GPS-Tracker bei sich.

Zum Radsport ist Majerle erst vor etwa vier Jahren gekommen. Seit eineinhalb Jahren ist er beim Radsportverein Seerose in Friedrichshafen engagiert. Die sportliche Herausforderung bei langen Strecken mache ihm besonders Spaß, sagt er.

Da kam plötzlich der Reiz auf, mal wieder die eigenen Grenzen auszutesten. Der Ehrgeiz mehr zu machen, mutig zu sein und auf ein Ziel hinzuarbeiten.

Radmarathon in Kirgisistan: Patrick Majerle will mit dem Sport auch Gutes tun

Sechs Monate lang hat Patrick Majerle sich auf den Ultramarathon vorbereitet. Während dieser Zeit fing er auch an, sich mit der Region selbst zu beschäftigen: Kirgisistan sei ein sehr armes Land mit vielen sozialen Herausforderungen, so Majerle.

Da stand für mich fest: Wenn ich als Europäer in dieses Land gehe und das Privileg habe, bei so einem Rennen teilzunehmen, möchte ich dem Land etwas zurückgeben.

Schließlich stieß der Ravensburger auf den Verein "Umai - Hilfe für Kirgistan" in Stuttgart, der zusammen mit der Stiftung "Helfen ist einfach" vor Ort ein Projekt betreut. Das Ziel: 15.000 Euro sammeln. Mit diesem Geld könnten 25 krebskranke Kinder ein Jahr lang medizinisch versorgt werden, heißt es. Oft hätten sie noch keine genaue Krebsdiagnose, weil das Gesundheitssystem weniger fortgeschritten sei. Außerdem seien die erforderlichen Medikamente oft nicht verfügbar.

Patrick Majerle hat die Kinder und ihre Familien vor dem Start des Rennens persönlich kennengelernt. Sie würden sich freuen, in Europa Gehör zu finden und hätten viel Mut und Stärke ausgestrahlt, sagt er. Patrick Majerle

Vor dem Rennen hat Majerle die Kinder und ihre Familien persönlich getroffen. "Es fühlt sich sehr unfair an, dass ich aus Europa komme und einen ganz anderen Zugang zu medizinischer Versorgung habe", so Majerle. Er hofft nun, mit seiner Teilnahme am Mountainbike-Rennen gleichzeitig etwas Gutes zu tun.