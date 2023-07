Schildkröte Clotherich lebt in Konstanzer Tierarztpraxis

In der Praxis von Tierarzt Preiß in Konstanz "arbeitet" ein ganz besonderer Vierbeiner: Die Schildkröte Clotherich sorgt für gute Stimmung und auch für Ruhe bei den anderen Tieren.

In einer Tierarztpraxis in Konstanz kann es passieren, dass man von einer Schildkröte begrüßt wird. Clotherich, die "Westafrikanische Spornschildkröte", lebt seit vielen Jahren bei Tierarzt Preiß. Sie sei durch Zufall zu ihm gekommen. Ihr damaliger Besitzer habe den Tierarzt gefragt, ob er jemanden kenne, der die damals zehn Kilogramm schwere Schildkröte haben wolle. Tierarzt Preiß nahm sie gerne. Seither ist der inzwischen mehr als doppelt so schwere Schildkrötenmann nicht mehr aus der Praxis in Konstanz wegzudenken.