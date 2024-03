Neben Hasen und Ostereiern geht manchmal die eigentliche Ostergeschichte unter, findet Gerlinde Stauß. Deshalb hat sie um die Petruskirche in Kattenhorn einen Ostergarten aufgebaut.

Der Ostergarten vor der Petruskirche in Kattenhorn bei Öhningen auf der Halbinsel Höri (Kreis Konstanz) erzählt die biblische Ostergeschichte. Die Idee dazu hatte Kirchengemeinderätin Gerlinde Stauß. Sie findet, dass die eigentliche Passionsgeschichte heutzutage manchmal zu kurz kommt. Die Fragen, warum wir Ostern feiern, was Gründonnerstag und Karfreitag bedeuten oder was am Palmsonntag geschah - viele Menschen könnten das nicht mehr auf Anhieb beantworten.

Schon zum vierten Mal kann man zur Osterzeit vor der Petruskirche in Kattenhorn die Passions- und Ostergeschichte verfolgen. Die Kirchgemeinderätin Gerlinde Stauß hat auch in diesem Jahr wieder 50 einfache Miniatur-Figuren in zehn Stationen mit Blumen sowie vielen Holz- und Steinelemente aufgebaut. Bibelausschnitte und Texte erklären die dargestellten Szenen in einfacher Sprache.

Stationen der Passionsgeschichte im Ostergarten vor der Petruskirche

Eine der Stationen zeigt, wie Jesus während des letzten Abendmahles am Gründonnerstag seinen Jüngern die Füße gewaschen hat. Die Fußwaschung findet besonders bei jungen Menschen Beachtung: "Ich mag den Jesus halt einfach. Ich finde ihn cool", sagt ein Jugendlicher bei seinem Rundgang. Doch nicht nur für Kinder ist der Rundgang eine Bereicherung.

Die Osterbotschaft bedeutet für mich Freude, Neubeginn, Hoffnung und Zuversicht.

Für Besucher ist nicht nur der Ostergarten sehenswert. Die Petruskirche ist bekannt für ihre großen Glasfenster. Sie entstanden nach Entwürfen des Künstlers Otto Dix, der auf der Höri gelebt hat. Der Ostergarten ist bis zum 14. April zu sehen.