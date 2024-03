Ostereiermarkt in Wangen: Vom Ei zum Kunstwerk

Er gilt als einer der schönsten im Land: Der Ostereiermarkt in Wangen im Allgäu. In diesem Jahr findet er zum 40. Mal statt und dauert deshalb auch erstmals von Freitag bis Sonntag.

Der Wangener Ostereiermarkt , der am Freitag eröffnet wird, ist immer einer der ersten in Baden-Württemberg. Hunderte von Künstlerinnen und Künstlern bewerben sich jedes Jahr. Die 40 handwerklich Besten und Innovativsten dürfen ihre Kunstwerke ausstellen. Gezeigt wird die Kunst rund ums Ei im im Rathaus von Wangen im Allgäu (Kreis Ravensburg) in diesem Jahr erstmals an drei, statt zwei Tagen. Die Ausstellung dauert aus Anlass des 40-jährigen Bestehens des Ostereiermarktes bis Sonntag.

40 Künstlerinnen und Künstler aus sechs Nationen

Die 40 Künstlerinnen und Künstler auf dem Ostereiermarkt kommen aus sechs Nationen. Sie bieten ihre Eier nicht nur zum Kauf an, sondern geben auch einen Einblick in die Herstellung.

Auf dem Ostereiermarkt gibt es Eier in allen Größen und mit unterschiedlichsten Motiven. Pressestelle Ann-Kathrin Singer

Die gelernte Glasmalerin Heidemarie Ramoser gehört zu den noch neuen Künstlerinnen und Künstlern beim Wangener Ostereiermarkt. Ihre Premiere hatte sie mit ihren charakteristisch dunkel grundierten Eiern im vergangenen Jahr und auch in diesem Jahr ist sie wieder dabei.

Die Künstlerin Heidemarie Ramoser stellt auf dem Ostereiermarkt in Wangen im Allgäu aus. Pressestelle Stadt Wangen

Anthrazit, Dunkelrot bis Purpur, aber auch ein ganz dunkles Grün - das sind die Hauptfarben, mit denen Heidemarie Ramoser arbeitet. Sie stellt die Farben selbst her: "In der Küche werfe ich alles in einen Topf: Zwiebeln, Tee, Gewürze und rote Beete – das alles ergibt eine dunkle Farbe." Und diese Farbe wirke dann auf die Eier. Sehr selten ergebe sich eine einheitliche Grundierung, meist sei sie gefleckt, was allerdings erst beim genaueren Hinsehen sichtbar wird.

Kunstvoll bemalte Eier der Künstlerin Heidemarie Ramoser. Pressestelle Ann-Kathrin Singer

Nach dem Trocknen bemalt Ramoser die Eier mit Weiß und Gold. Ihre Muster bezieht sie aus dem Christentum und der Natur. "Ostern ist das Hochfest der Christenheit. Deshalb verwende ich die königlichen Farben", sagt sie.

Brunnen österlich geschmückt, Vorträge und Workshops in Wangen

Während des Ostereiermarktes sind in der Altstadt auch die Brunnen österlich geschmückt. Darum kümmern sich die Schulen. Die Stadt Wangen im Allgäu begleitet den Ostereiermarkt mit einem umfangreichen Programm für Erwachsene und Kinder. Neben Stadtführungen zu den österlich geschmückten Brunnen, einem Vorlese-und Bastelangebot in der Stadtbücherei, verschiedenen Vorträgen und einem Workshop kann das neue OsterEierMuseum im Museum an der Eselmühle mit der Eintrittskarte für den Ostereiermarkt kostenlos besucht werden.

Der Ostereiermarkt im Rathaus in Wangen ist am Freitag von 9 bis 18 Uhr, am Samstag von 9 bis 17 Uhr und am Sonntag von 11 bis 17 Uhr geöffnet.