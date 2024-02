In der St. Jodokskirche in Ravensburg gibt es das Aschekreuz "to go"

Zu Beginn der Fastenzeit wird in der katholischen Kirche das Aschekreuz auf die Stirn gespendet. Die St. Jodok-Kirche in Ravensburg bietet es auf schnelle Art und Weise an.

"Aschekreuz to go" nennt es die St. Jodok-Kirche in Ravensburg. Das Aschekreuz auf der Stirn wird Gläubigen üblicherweise im Aschermittwochs-Gottesdienst gespendet. Doch diejenigen, die wenig Zeit haben, bekommen es in Ravensburg "to go", also zum Mitnehmen.

Aschermittwochs-Tradition in Ravensburg neu belebt

Seit einigen Jahren gibt es in mehreren Bistümern das "Aschekreuz to go". Es soll Berufstätigen, Menschen, die nicht so oft in die Kirche gehen oder einer anderen Religion angehören, trotzdem den Start in die Fastenzeit mit dem Aschekreuz ermöglichen. Das Aschekreuz zum Mitnehmen in der Ravensburger Jodokskirche steht für eine neue und moderne Form dieser christlichen Tradition.

Asche als Zeichen der Vergänglichkeit und Neuanfang

Mit dem Aschermittwoch beginnt die kirchliche Fastenzeit. Nach 40 Tagen endet sie mit dem Osterfest. Zum Einstieg wird den Gläubigen von kirchlichen Mitarbeitern das Aschekreuz gespendet. Es steht für die Vergänglichkeit des Menschen und zugleich für Umkehr und Erneuerung.