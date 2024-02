In Mannheim hatte am Dienstag ein lauter Knall für Verwunderung gesorgt. Die Auflösung folgte durch die Luftwaffe: Ein Eurofighter-Jet war zu einem Einsatz aufgestiegen und hatte dabei einen Überschallknall verursacht. Eurofighter werden in der Luftfahrt eingesetzt, wenn Flugzeuge den Funkkontakt verlieren, wie es am Dienstag der Fall war.