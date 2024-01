Am Montag startet die ökumenische Vesperkirche am See in Langenargen. Um die 300 Essen werden dort täglich ausgegeben.

Mit einem gemeinsamen Essen Begegnung schaffen – das ist seit den 1990er Jahren einer der Gedanken der Vesperkirche. Am Montag startet sie in Langenargen (Bodenseekreis). Bis Samstag gibt es dort ein günstiges Essen und Kulturangebote.

Kirchengemeinden am Bodensee unterstützen sich bei Vesperkirche

Rund 300 Essen pro Tag werden in dieser Woche im katholischen Gemeindehaus in Langenargen ausgegeben. Willkommen ist jeder, egal ob jung oder alt, ob arm oder reich, heißt es von den Organisatoren. 140 Helferinnen und Helfer seien im Einsatz. Organisiert wird die ökumenische Vesperkirche bereits zum fünften Mal von den Kirchengemeinden in Eriskirch, Langenargen und Kressbronn.

Jedes Mal findet die Vesperkirche in einer anderen der drei Gemeinden statt. Kostenlose Shuttlebusse fahren deshalb auch zwischen den Orten. Außerdem bietet die Vesperkirche an drei Abenden Kultur: So treten Zauberkünstler auf, es gibt Musik und Kabarett sowie eine Filmvorführung.

Vesperkirchen in ganz Baden-Württemberg

Nach Angaben der Diakonie sind über 40 Vesperkirchen in Baden-Württemberg in diesem Winter geplant. In Friedrichshafen und Sigmaringen etwa starten die Vesperkirchen am 18. Februar. In Ravensburg läuft sie noch bis zum 4. Februar. Die Ursprünge der Aktion liegen in der Stuttgarter Leonhardskirche Mitte der 1990er Jahre.