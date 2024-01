Ein günstiges Essen, Gespräche und ein Haarschnitt: Die Vesperkirchen in der Region Bodensee-Oberschwaben öffnen in diesen Tagen wieder. Dort finden Bedürftige Hilfe und Gemeinschaft.

Am Bodensee und in Oberschwaben starten die ersten Vesperkirchen im neuen Jahr. Angebote für Menschen mit kleinem Geldbeutel gibt es diese Woche in Singen (Kreis Konstanz) und Ravensburg. Im Mittelpunkt steht das Essen in Gemeinschaft. Die Gäste finden aber auch medizinische und praktische Hilfe sowie menschliche Zuwendung. Hunderte ehrenamtliche Helfer sind dafür im Einsatz.

Gemeinsam essen, miteinander reden

In Singen hat die Vesperkirche in der Lutherkirche bereits am Sonntag begonnen. Sie öffnet ihre Türen bereits zum siebten Mal und lädt für zwei Wochen täglich von 11:30 bis 14 Uhr zu einem gemeinsamen Essen ein. Die Gäste zahlen, was ihnen möglich ist.

In Ravensburg startet die Vesperkirche in der evangelischen Stadtkirche am Dienstag, sie ist täglich ab 11:30 Uhr geöffnet und dauert drei Wochen. Täglich werden zwei Gerichte zur Auswahl angeboten. Dienstag und Donnerstag sind vegetarische Tage und sonntags gibt es Kässpätzle und Rote Wurst im Freien. Nach eigenen Angaben helfen bis zu 400 Ehrenamtliche, damit sei man eine der größten Vesperkirchen im Land. Hier können die Gäste nicht nur günstig essen und das Gespräch suchen, sondern sich zum Beispiel auch die Haare schneiden lassen.

Vesperkirche auch in Langenargen, Sigmaringen, Friedrichshafen

Vesperkirchen finden in Baden-Württemberg traditionell in der kalten Jahreszeit statt. An insgesamt 43 Orten in Baden-Württemberg bieten Kirchengemeinden in diesen Wochen warme Mahlzeiten und Raum für Begegnungen und Gespräche. Biberach war bereits im November als erste Vesperkirche in der Region Bodensee-Oberschwaben in die Saison gestartet. Ende Januar öffnen weitere Vesperkirchen in Langenargen (Bodenseekreis), in Sigmaringen und Friedrichshafen.