Mittagessen im Kirchenschiff: Vesperkirche in Ulm beginnt

In der Ulmer Pauluskirche beginnt am Donnerstag die alljährliche Vesperkirche. Vier Wochen lang kann Jeder und Jede auf ein Mittagessen in das Gotteshaus kommen.

Die Vesperkirche in Ulm öffnet am Donnerstag zum 29. Mal ihre Pforten. Vier Wochen lang ist dort ein günstiges Mittagessen zu haben. Vor allem für Bedürftige soll die Mahlzeit 1,50 Euro kosten. Wer mehr hat, kann gern mehr zahlen. Gemeinschaft soll das Angebot allen bieten, die kommen. Audio herunterladen (427 kB | MP3) Es werden etwa 600 Gäste pro Tag erwartet. Bis zu 40 ehrenamtliche Helferinnen und Helfer sind täglich im Einsatz. Das Angebot im Kirchenraum umfasst aber nicht nur eine warme Mahlzeit: Zwei Frisörinnen werden regelmäßig Haare schneiden und es gibt eine kostenfreie Rechtsberatung. Vesperkirche Ulm: Essen für Bedürftige soll günstig bleiben Die Organisatoren rechnen mit Kosten von mindestens 150.000 Euro, unter anderem wegen gestiegener Ausgaben für Energie und Lebensmittel. Den Preis für ein Essen wollen sie bewusst nicht anheben. Zur Finanzierung hoffen sie auf weitere Spenden. Vergangenes Jahr wurden 12.000 warme Mahlzeiten ausgegeben. Vesperkirchen noch bis März Vesperkirchen gibt es inzwischen in vielen Städten und Gemeinden in Baden-Württemberg. Sie öffnen zu Beginn der kalten Jahreszeit. Bis März sind rund um Ulm zum Beispiel noch Vesperkirchen in Ehingen, Giengen an der Brenz und Heidenheim geplant. Manche Organisatoren weiten das Angebot inzwischen über die Dauer von wenigen Wochen aus. In Schwäbisch Gmünd beispielsweise gibt es noch bis März jeden Freitag die "Warme Stube Vesperkirche" mit einer Mahlzeit im Franziskaner.