In Biberach lädt die ökumenische Vesperkirche in dieser Woche wieder täglich zum gemeinsamen Mittagessen ein. Das Angebot ist offen für alle, die Gemeinschaft suchen.

Die Saison der Vesperkirchen in Baden-Württemberg startet: In Biberach verwandelt sich das Martin-Luther-Gemeindehaus ab Montag in einen großen Speisesaal. Dort wird täglich ein warmes Mittagessen für einen Euro angeboten. Eingeladen sind Menschen, die bedürftig oder alleine sind. Der Mittagstisch wird ökumenisch von Ehrenamtlichen der Biberacher Kirchengemeinden vorbereitet und inhaltlich von der Arbeitsgemeinschaft Christlicher Kirchen (ACK) in Biberach getragen. Es ist die erste Vesperkirche in der Region Bodensee-Oberschwaben in diesem Winter. Weitere Vesperkirchen folgen im Januar und Februar.

Mittagessen für einen Euro

Von Montag bis Sonntag steht bei der ökumenischen Vesperkirche in Biberach täglich ab 12 Uhr das Mittagessen bereit, in diesem Jahr gekocht von der Küche des Dornahofs in Riedlingen. Täglich können die Gäste zwischen einem Gericht mit oder ohne Fleisch samt Salat wählen. Es gibt Musik und nach dem Essen Kaffee und Gebäck. Die Selbstkosten für Essen und Getränke liegen laut Kirchengemeinde bei sechs Euro, bezahlen müssen die Gäste aber nur einen Euro. Die Gemeinde hofft auf Spenden.

Serviert wird das Essen am Tisch: Landrat Mario Glaser und Oberbürgermeister Norbert Zeidler werden gemeinsam mit Mitarbeitenden des Landratsamts und der Stadtverwaltung tatkräftig mithelfen.

Begegnung und Gemeinschaft erleben

Die 19. Biberacher Vesperkirche steht in diesem Jahr unter dem Motto "Offen für alle". Eine Woche lang lädt sie zu Begegnung, Gespräch und Gemeinschaft am Tisch ein. Alter, Lebensgeschichte oder Religionszugehörigkeit sollen dabei keinen Unterschied machen.

Alt und Jung, Arm und Reich, Alleinstehende und Familien kommen zusammen, um ein Stück ihres Alltags beim Mittagstisch miteinander zu teilen.

Soziale Dienste stellen sich in Biberach vor

Besucherinnen und Besucher der Vesperkirche in Biberach haben vor und nach dem Essen auch die Möglichkeit, sich über soziale Dienste in der Region zu informieren. Folgende Einrichtungen stellen sich vor: Sorgende Gemeinschaft im Landkreis Biberach (Montag), Seniorenbüro Biberach (Dienstag), Diakonie Sozialstation (Mittwoch), Netzwerk Digitalisierung und Medienkompetenz Mobil (Donnerstag), Ökumenische Migrationsarbeit (Freitag).

Kostenloser Haarschnitt von den Barber Angels

Am Sonntag kommen Friseurinnen und Friseure des Vereins "Barber Angels Brotherhood" und bieten einen kostenlosen Haarschnitt an. Zum Abschluss der diesjährigen Vesperkirche gibt es dann am Sonntag, 19. November 2023, um 11 Uhr einen ökumenischen Gottesdienst, im Anschluss daran wird kostenlos ein einfaches Essen angeboten.

Weitere Vesperkirchen am Bodensee und in Oberschwaben

An insgesamt 43 Orten in Baden-Württemberg bieten Kirchengemeinden in den kommenden Wintermonaten warme Mahlzeiten und Raum für Begegnungen und Gespräche. In der Region Bodensee-Oberschwaben macht Biberach den Anfang. Im Januar folgen Singen (14. bis 28. Januar), Ravensburg (16. Januar bis 4. Februar) und Langenargen im Bodenseekreis (29. Januar bis 3. Februar). Mitte Februar startet die Vesperkirche in Sigmaringen (19. Februar bis 1. März).