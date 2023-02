Kostenloses Essen und Hilfsangebote in der Vesperkirche

In der Evangelischen Stadtkirche in Weingarten findet noch bis Sonntag die Vesperkirche statt. Dort kann man sich aufwärmen und jeden Tag kostenlos in Gesellschaft zu Mittag essen.

Noch bis Sonntag findet in Weingarten (Kreis Ravensburg) die Vesperkirche statt. Dort gibt es täglich einen kostenlosen Mittagstisch. Finanziert wird das Angebot durch Spenden. Wer für das Essen zahlen kann, darf spenden. Gegessen wird mitten in der Kirche an langen Tafeln. Veranstalter sind die Diakonie Allgäu Oberschwaben Bodensee und die Stiftung der Zieglerschen aus Wilhelmsdorf. SWR-Reporterin Corinna Scheller hat sich in der Vesperkirche umgesehen:

Rund 300 Ehrenamtliche helfen bei der Vesperkirche mit. Sie geben unter anderem das Essen aus oder räumen Tabletts mit leeren Tellern von den Tischen ab.

"Wir haben ein super Team, mit dem wir nach Corona wieder richtig durchstarten."

In den vergangenen beiden Jahren hatten die Veranstalter wegen der Kontaktbeschränkungen während der Corona-Pandemie Alternativen für die Vesperkirche finden müssen. So wurden beispielsweise im vergangenen Jahr Mahlzeiten angeboten, die zu Hause warm gemacht und gegessen werden konnten.

SWR Corinna Scheller

Mehr als 400 Menschen kommen täglich in die Vesperkirche

In diesem Jahr darf wieder vor Ort in der Kirche gegessen werden. Das Angebot werde sehr gut angenommen. Deutlich mehr als 400 Menschen kommen täglich, sagt Vanessa Lang. Gemeinschaft steht bei dem Angebot im Mittelpunkt. Junge und alte Menschen essen zusammen. Neben dem Essen werden in der Vesperkirche aber auch kostenlose kulturelle Veranstaltungen, ärztliche Beratung und Dienstleistungen angeboten. SWR-Reporterin Marlene Fuchs hat mit einem Arzt und einer Friseurin in der Vesperkirche gesprochen:

An ihren freien Tagen kommt Friseurmeisterin Daniela Kienle zur Vesperkirche und bietet dort kostenlose Haarschnitte an. Für sie sei es eine tolle Erfahrung und sie hoffe, im kommenden Jahr wieder dabei zu sein.

"Hinter jedem Kopf steckt ein Schicksal."

In der Vesperkirche in Weingarten werden auch kostenlose Haarschnitte angeboten. SWR Marlene Fuchs

Die Vesperkirche findet im Wechsel in den evangelischen Kirchen in Ravensburg und Weingarten statt. Im kommenden Jahr ist sie wieder in der Stadtkirche in Ravensburg.