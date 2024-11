Narren am Bodensee und in Oberschwaben starten in die Fastnacht

per Mail teilen

An Martini beginnt in der Region die Vorphase zur schwäbisch-alemannischen Fastnacht. Offiziell ist der Auftakt zwar erst am Dreikönigstag. Dennoch feiern viele Narrenzünfte schon am Montag.

Eigentlich startet am 11. November traditionell der rheinische Karneval - doch auch im Südwesten treffen sich am Montag Närrinnen und Narren zum Feiern. Offiziell wird die "fünfte Jahreszeit" am Dreikönigstag im Januar eingeläutet.

Närrischer Auftakt - zum Beispiel in Weingarten, Bad Waldsee und Kißlegg

Am 11. November um 11:11 Uhr war es soweit: In Weingarten etwa starteten die Plätzler mit ihrer Martini-Sitzung in die närrische Zeit. In Singen machte das die Poppele-Zunft. Auf den Sitzungen wurde unter anderem der Narrenfahrplan für das Jahr 2025 vorgestellt.

In Bad Waldsee klingelte am Montag um 11:11 Uhr der Wecker und läutete die Fastnacht ein. SWR Kristina Priebe

In Bad Waldsee (Kreis Ravensburg) hingegen zogen schon am Morgen die Fasnetslader der Narrenzunft zum Federlesbrunnen und verteilten Martinibrot - um 11:11 Uhr luden sie dort zur Martinifeier. Um dieselbe Zeit setzten die Narren in Kißlegg (Kreis Ravensburg) auf dem Rathausplatz ihr Narrenbäumle. Anschließend ging es zum Kuttelnessen.

Auch in Sigmaringen wird die Fastnacht früher eröffnet

In Sigmaringen hat die Narrenzunft Vetter Guser die Fastnacht ausgerufen. Der Auftakt an Martini sei ein alter Brauch und gehe auf die Weihnachtsfastenzeit zurück, so Zunftmeister Philippe Sutter.

Am Martinitag hätten die Menschen noch mal Gelegenheit gehabt, Fleisch zu essen, nämlich die Martinsgans. Das sei ein lustiger Tag gewesen und diese Tradition werde in Sigmaringen aufrechterhalten.