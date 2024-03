per Mail teilen

Die Veranstalter erwarten Samstagabend tausende Schaulustige in der Innenstadt. Beleuchtete Tiergestalten werden durch die Straßen getragen - lange wurde dafür geplant und gebastelt.

Am Samstag bringt das 3. Lichterfest die Ravensburger Altstadt wieder zum Leuchten. Bei dem Umzug tragen mehr als 1.300 Teilnehmende ihre rund 500 selbstgebastelten, beleuchteten Papier-Figuren durch die historische Altstadt, darunter auch solche von gigantischen Ausmaßen. Thema des Lichterfestes ist in diesem Jahr das Element "Erde".



Es wird begleitet von einem umfangreichen Programm mit Kunstausstellungen, Mitmachangeboten und Partys. Vor zwei Jahren verfolgten rund 18.000 Zuschauerinnen und Zuschauer das Spektakel.

Die Figuren bestehen aus leichten Hölzern wie Weidenruten und Bambus sowie aus Papier. Innen haben sie LED-Leuchten. Sie sind in den vergangenen Monaten im Kapuziner Kreativzentrum Ravensburg entstanden: In einer offenen Werkstatt, gebastelt von verschiedenen Gruppen. Nachbarn, Freunde, Freiwillige - für das Lichterfest haben sie sich zusammengefunden. Gebastelt wurden auch 130 besonders große Figuren: Eine Elefantendame beispielsweise und eine Riesenspinne.

Kunstausstellungen, Laternenbasteln und Partys zum Lichterfest

Die Parade startet am Samstag um 18 Uhr in der Ravensburger Bachstraße und zieht über den Marienplatz, die Burgstraße, Marktstraße und Kirchstraße durch die historische Innenstadt. Die Veranstaltung ist kostenlos, aber Besucher können das Lichterfest mit dem Kauf eines Buttons für drei Euro freiwillig finanziell unterstützen. Wer zuschauen will, kann auch seine eigene Laterne mitbringen. Die Veranstalter laden ausdrücklich dazu ein.

Darüber hinaus gibt es ein vielfältiges Begleitprogramm mit Bastelangeboten, Familienevents, Kunstausstellungen und Aftershow-Partys.