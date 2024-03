per Mail teilen

Morgenabend findet bei den Leichtathletik-Hallen-Weltmeisterschaften in Glasgow das Weitsprungfinale statt. Mittendrin die erst 21-Jährige Mikaelle Assani. Die Karlsruherin hat sich in der bisherigen Hallensaison mit ihren Leistungen in die Weltspitze katapultiert. Marcel Fehr hat die talentierte Frohnatur Zuhause und bei ihrem Abschlusstraining besucht.