Die Sportgymnastin Darja Varfolomeev (TSV Schmiden) räumte bei der Weltmeisterschaft in Valencia vergangenen Sommer fünf Titel ab. Heute traf sich in Schmiden die Weltelite zum Wettkampf Gymnastik International. Und die Erwartungen an die 17-Jährige sind im Olympia-Jahr natürlich besonders groß.