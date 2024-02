Filmtage Friedrichshafen: Preisgekrönte Dokus und Kurzfilme

per Mail teilen

Beim Filmfestival in Friedrichshafen werden bis Montag mehr als 40 Kurz- und Dokumentarfilme junger Regisseurinnen und Regisseure gezeigt. Die 15. Filmtage stehen unter dem Motto "Jetzt oder nie".

In Friedrichshafen laufen ab Donnerstag die 15. Filmtage Friedrichshafen im Medienhaus k42. Auf dem fünftägigen Festival werden preisgekrönte Kurz- und Dokumentarfilme junger Filmemacherinnen und Filmemacher aus Deutschland, Österreich und der Schweiz gezeigt. Im Anschluss an die Vorführungen gibt es außerdem moderierte Gespräche mit den Filmschaffenden, so der Veranstalter.

Preis der ZF-Kunststiftung für besten Kurzfilm

Zu den Filmtagen gehört auch der Wettbewerb um den ZF-Kurzfilmpreis. Gestiftet wird die mit 15.000 Euro dotierte Auszeichnung von der ZF Kunststiftung, außerdem gibt es einen Publikumspreis in Höhe von 1.000 Euro.

Neben dem Kurzfilmwettbewerb präsentiert das Festival viele Filme: Ob Kinderkurzfilme, Dokus, Filmstreifen, Live-Musik und Trickfilmworkshops für das junge Publikum – die Filmtage "Jetzt oder Nie" bieten ein umfangreiches Programm.

Eigenes Filmprogramm für Kinder

Am Freitag und Samstag gibt es ein eigenes Kinderprogramm. Angeboten wird ein Filmworkshop für Kindergartengruppen oder Grundschulklassen, zu sehen sind moderierte Kinderkurzfilme ab vier und acht Jahren und es gibt eine Filmwerkstatt für Kindergarten oder Grundschule.