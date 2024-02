Der Konstanzer Regisseur Douglas Wolfsperger hat die künstlerische Leitung der Filmfestspiele übernommen. Er ist in der Region durch Filme wie "Scala Adieu" bekannt geworden.

Douglas Wolfsperger ist der neue künstlerische Leiter der Biberacher Filmfestspiele, das teilten die Veranstalter mit. Vergangenes Wochenende sei der Konstanzer Regisseur bereits auf der Berlinale zu Gast gewesen, um Kontakte für die Filmfestspiele zu sammeln. Anfang März wolle er sich der Öffentlichkeit in seiner neuen Rolle vorstellen.

Douglas Wolfsperger freue sich nun auf die neue Aufgabe, heißt es in der Mitteilung. Er freue sich auf die Zusammenarbeit mit dem Verein.

Die Übernahme der künstlerischen Leitung der Biberacher Filmfestspiele ist für mich große Freude und eine inspirierende Herausforderung.

Wolfsperger drei Mal bei den Filmfestspielen in Biberach ausgezeichnet

Der Regisseur wurde in der Region und auch international vor allem durch seine Dokumentarfilme bekannt: In Biberach gewann er in dieser Kategorie drei Mal die Auszeichnung für den besten Film. Unter anderem für seine Hommage an das Konstanzer Kino Scala. Internationale Aufmerksamkeit und zahlreiche Auszeichnungen erhielt er für seinen Film "Bellaria". Seine Doku über die Blutreiter von Weingarten wurde bei den Internationalen Filmfestspielen in Locarno gefeiert.

Wolfsperger bringe nicht nur Leidenschaft für die Welt des Films mit, sondern kenne sich auch gut mit den Biberacher Filmfestspielen aus, heißt es in einer Mitteilung. Bei der Berlinale habe er bereits Ideen und Kontakte für das Festivalprogramm im Herbst gesammelt.