Bei den 44. Biberacher Filmfestspielen sind am Samstagabend die Preise verliehen worden. Der "Goldene Biber" ging an den Film "The Forgotten" von Daria Onyshchenko aus der Ukraine.

Bei den 44. Biberacher Filmfestspielen sind am Samstagabend die Preise verliehen worden. Der "Goldene Biber" für den besten Spielfilm ging an den Film "The Forgotten" von Daria Onyshchenko aus der Ukraine.

Der Film erzählt die Geschichte einer Ukrainisch-Lehrerin in der von Separatisten besetzten Stadt Luhansk im Jahr 2019. "Der Film zieht das Publikum kraftvoll und kompromisslos in den Konflikt", so begründete die Jury ihre Preisvergabe. Die Regisseurin zeichne die Situation in der Ukraine neutral. Der Film verhandle die Identität eines Landes, propagiere aber keinen banalen Patriotismus.

Lob von der Jury gab es auch für Marina Koshinka in der Hauptrolle:

"Wir erleben eine Hauptfigur, die Haltung zeigt - die mit kleinen Gesten und Sätzen aufbegehrt - die etwas verändern möchte, was sich kaum mehr ändern lässt. Trotz der verheerenden Konsequenzen, die sie dafür in Kauf nehmen muss."

Auch zweifacher Oscar-Preisträger ausgezeichnet

Der "Goldene Biber" ist mit 8.000 Euro dotiert. Den silbernen Biber erhielt Nachwuchsschauspieler Julius Nischkoff für die Hauptrolle im Film "Bulldog" von André Szardenings. Der Film bekam auch den Debüt-Biber für das beste Erstlingswerk.

Der Publikumsbiber wurde an den Dokumentarfilm "Die Stangenbohnen-Partei" von Paddy Schmitt aus der Rubrik "Biberach Spezial" vergeben. Der Sonderpreis der Biberacher Filmfestspiele ging an Gerd Nefzer aus Schwäbisch Hall für seine Leistungen im Bereich "visuelle Effekte". Der zweifache Oscar-Preisträger musste für die Verleihung kurzfristig absagen und war bei der Preisverleihung in Biberach nicht anwesend, weil sich bei ihm Dreharbeiten in Abu Dhabi verzögerten.

Prämierte Filme nochmal zu sehen

Bei der Preisverleihung wurden insgesamt zehn Preise vergeben. Die prämierten Filme sind am Sonntag im Festivalkino in Biberach noch einmal zu sehen. Damit gehen die 44. Biberacher Filmfestspiele zu Ende.