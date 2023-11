Biberacher Filmfestspiele beginnen

Am Donnerstagabend beginnen die 45. Biberacher Filmfestspiele. Zur Eröffnung läuft "Ein ganzes Leben“ von Regisseur Hans Steinbichler. Wegen des Weggangs der Intendantin gibt es einige Veränderungen.

In Biberach starten am Donnerstag die diesjährigen Filmfestspiele. Sie finden unter besonderen Voraussetzungen statt: Nach dem Weggang von Intendantin Nathalie Arnegger und dem Wechsel des Kinobetreibers hat der Verein "Biberacher Filmfestspiele" sein Konzept angepasst, das Programm abgespeckt und die Festspiele um einen Tag verkürzt. In diesem Jahr stehen sie unter dem Motto "BEST OF PLUS". Das Programm setzt sich aus Gewinnerfilmen der vergangenen Jahre (BEST OF) und Neueinreichungen (PLUS) zusammen.

Goldener Biber für den besten Spielfilm

Der Wettbewerb beschränkt sich auf das Genre Spielfilm. Der im Sommer als Kurator eingesprungene Drehbuchautor und Schriftsteller Martin Maurer hat aus 400 eingereichten Filmen 73 ausgewählt. Die große Zahl der Einreichungen aus Deutschland, Österreich und der Schweiz zeige den Stellenwert der Biberacher Filmfestspiele, so die Verantwortlichen im Vorfeld des Festivals. Die Filme laufen jeweils ein Mal statt wie früher zwei Mal. Und am Samstagabend gibt es dann nur zwei anstatt zehn Auszeichnungen: Den Goldenen Biber für den besten Spielfilm, über den eine Jury aus Filmschaffenden, Schülern und Publikum entscheidet, sowie den Silbernen Biber für Verdienste um den deutschen Film. Diesen nimmt Schauspieler Edgar Selge im Biberacher Kino entgegen. Am Sonntag laufen Preisträgerfilme der vergangenen Jahre.

Der Goldene Biber 2023. Pressestelle Biberacher Filmfestspiele

Eröffnung und Preisverleihung im Cineplex Biberach

Das Begleitprogramm der Biberacher Filmfestspiele wird größtenteils im Cineplex Biberach stattfinden. Das gilt beispielsweise für die Eröffnung am Donnerstag, für die Preisverleihung am Samstag als auch den Filmfestabschluss am Sonntag.

Unruhe im Vorfeld der Filmfestspiele

Überschattet sind die Biberacher Filmfestspiele neben dem Weggang von Intendantin Arnegger auch durch die Ankündigung des fast kompletten Vorstandes des Vereins Biberacher Filmfestspiele, bei der Mitgliederversammlung Mitte November nicht mehr kandidieren zu wollen. Kurz vor den Filmfestspielen hatte der Biberacher Gemeinderat beschlossen, die Geschäftsstelle der Filmfestspiele - wie bereits von 2003 bis 2014 - wieder bei der Stadt anzusiedeln. Mit einer neu geschaffenen halben Stelle im Kulturamt wolle man den Verein organisatorisch und finanziell entlasten, wie die Stadt am vergangenen Dienstag mitteilte.

Oberbürgermeister Norbert Zeidler (parteilos), der kraft Amtes zweiter Vorsitzender des Filmfestvereins bleibt, äußerte sich im SWR zuversichtlich, alle freiwerdenden Funktionen im Verein besetzen zu können. Zufrieden registriere er, dass die Vorfreude auf die 45. Biberacher Filmfestspiele trotz der zurückliegenden Turbulenzen in der Stadt spürbar sei.