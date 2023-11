per Mail teilen

Ein Spaziergänger hat in einem Waldstück bei Überlingen eine Leiche in einem selbst gebauten Zelt gefunden. Die Polizei geht davon aus, dass der Mann schon vor Jahren gestorben ist.

In einem Waldstück bei Überlingen im Bodenseekreis ist am Wochenende eine Leiche gefunden worden. Nach einem Bericht des Südkuriers hatte ein Spaziergänger den Toten zufällig in einer Art Zelt entdeckt. Der Mann hatte vermutlich darin gelebt.

Leiche lag in Zelt aus Ästen und Planen

Laut Polizei handelt es sich bei dem gefundenen Toten vermutlich um einen Obdachlosen, der schon 2019 gestorben war. Die Leiche lag in einem selbst gebauten Zelt aus Planen und Ästen. In dem Zelt und rund herum fanden die Ermittler Campingstühle, Gaskocher, Vorräte und ein Tagebuch.

Identität noch nicht eindeutig geklärt

Außerdem wurde bei der Leiche ein abgelaufener rumänischer Pass gefunden. Die genaue Klärung der Identität des Toten dauere allerdings an, so die Polizei. Ob es nach so langer Zeit überhaupt möglich sei, zweifelsfrei zu klären, wer der Tote war, sei derzeit noch unklar. Einen Hinweis auf ein Verbrechen gebe es nicht. Die Staatsanwaltschaft prüft derzeit, ob eine Obduktion notwendig ist.