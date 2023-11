Mit einem gestohlenen Bagger haben zwei Diebe in der Nacht auf Donnerstag die Fensterfront eines Elektromarkts in Überlingen durchbrochen. Die Polizei prüft nun, ob auch ein Zusammenhang mit einem Einbruch in ein Autohaus besteht.

Zwei Unbekannte sind mithilfe eines Baggers in einen Überlinger Elektromarkt (Bodenseekreis) eingebrochen. Das Fahrzeug hatten sie zuvor von einer nahegelegenen Baustelle gestohlen, so die Polizei. Mit ihm fuhren die Diebe auf den Parkplatz des Geschäfts. Dort warteten sie eine Weile und durchbrachen dann gegen Mitternacht die Fensterfront. In Windeseile nahmen sie sich die gewünschten Elektrogeräte und flüchteten anschließend mit einem Auto.

Kleine Beute, großer Sachschaden

Das Kuriose: Anstatt große Beute zu machen, stahlen die Einbrecher laut Polizei nur drei Spielekonsolen im Wert von insgesamt 1.500 Euro. Zunächst war man von zwei entwendeten Geräten ausgegangen. Der entstandene Sachschaden hingegen wird deutlich höher geschätzt, er dürfte bei bis zu 40.000 Euro liegen, so die Polizei. Sie bittet Zeugen, die etwas Auffälliges bemerkt haben, sich beim Polizeirevier Überlingen zu melden. Die Ermittlungen dauern noch an.

Zusammenhang mit Auto-Diebstahl?

In dieser Nacht gab es in Überlingen einen zweiten Einbruch. Wie die Polizei mitteilte, brachen Diebe in dieser Nacht in derselben Straße in ein Autohaus ein. Dort schnappten sie sich die Schlüssel für zwei Autos der Marke Mercedes im Wert von insgesamt 135.000 Euro. Im Zuge ihrer Ermittlungen fanden die Polizisten die Autos am nächsten Tag in Markdorf (Bodenseekreis). Nun prüfen die Beamten, ob ein Zusammenhang zwischen dem Autodiebstahl und dem Einbruch in das Elektrogeschäft besteht.