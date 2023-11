Feuerwehr und Wasserschutzpolizei haben am Sonntag einen Bootsbesitzer aus einer misslichen Lage befreit. Er war am Samstag mit seinem Segelboot im schlammigen Grund des Seerheins steckengeblieben.

Ein im Seerhein bei Konstanz festgefahrenes Segelboot ist am Wochenende von Einsatzkräften der Feuerwehr und Wasserschutzpolizei befreit worden. Wie ein Sprecher der Feuerwehr auf SWR-Anfrage bestätigte, war das Segelboot am Samstag mit gelegtem Mast unter Motor von Konstanz in Richtung Insel Reichenau unterwegs. Offenbar geriet die 12,5 Meter lange Holzyacht am Rande der markierten Fahrrinne in zu seichtes Wasser und saß auf dem Seegrund auf.

Bootsbesitzer kann Boot nicht allein befreien

Es gelang dem Bootseigner, der allein an Bord war, nicht, sein Boot aus dem Schlamm zu befreien. Er sicherte das Segelboot, informierte die Wasserschutzpolizei und ließ sich von Bord holen.

Am Sonntagmorgen bat er die Feuerwehr um Unterstützung. Diese rückte mit dem Feuerlöschboot und zwei Rettungsbooten aus. Beteiligt war auch die Wasserschutzpolizei. Sie schleppten das bis zu 30 Zentimeter tief im Schlamm steckende Segelboot frei.

Segelboot nimmt keinen Schaden

Die Yacht wurde anschließend auf Schäden am Rumpf untersucht, es wurden keine festgestellt. Der Bootseigner setzte laut Feuerwehr anschließend seine Fahrt in den Heimathafen fort. Der Einsatz dauerte zwei Stunden.