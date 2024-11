Es geht um Klettersport, aber auch um professionelle Höhenarbeit und Höhenrettung. Die Messe "Vertical Pro" in Friedrichshafen zeigt High-Tech rund ums Klettern. 200 Aussteller werden erwartet.

Ums Klettern dreht sich am Freitag und Samstag alles in Friedrichshafen - bei der Messe "Vertical Pro". Die internationale Fachmesse richtet sich nicht nur an Klettersportler, sondern vor allem an Besucher, die beruflich mit dem Klettern zu tun haben: Höhenretter zum Beispiel und Betreiber von Kletterhallen oder Hochseilgärten. Aussteller zeigen Innovationen und High-Tech für die Höhenarbeit.

Klettern boomt - und das zeigt sich auch an der Zahl der Aussteller: Rund 200 kommen laut Messe Friedrichshafen zur “Vertical Pro”. Das sind deutlich mehr als in den Vorjahren. Deshalb findet die Messe erstmals in drei statt in zwei Hallen statt. Gezeigt werden etwa Innovationen für Kletterhallenbetreiber – wie neue Elemente für Kletterwände oder Griffsets, aber auch Ausrüstung für Kletterer. Die kann direkt vor Ort an einer Kletterwand, einem Kletterbaum und in einem Hochseilgarten getestet werden.

Das Thema Sicherheit beim Klettern spielt auf der Messe "Vertical Pro" in Friedrichshafen eine große Rolle. Pressestelle Messe Friedrichshafen

In Vorträgen und Vorführungen geht es auf der Messe aber auch um das sichere Arbeiten in der Höhe, zum Beispiel als Höhenretter oder Baumpfleger. Die Messe findet zum vierten Mal in Friedrichshafen statt.