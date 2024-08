In Wangen im Allgäu (Kreis Ravensburg) kann man derzeit eine Stadtrundfahrt im Doppeldeckerbus machen. Der Shuttlebus zwischen Bahnhof und Landesgartenschau macht einen Abstecher durch die Altstadt.

In vielen großen Städten können Besucher per Stadtrundfahrt einen ersten Eindruck von den Sehenswürdigkeiten erhalten. Dieses Angebot gibt es während der Landesgartenschau nun auch in der kleinen Stadt Wangen. Der oben offene Bus pendelt dreimal pro Stunde zwischen Bahnhof und Landesgartenschau. Dabei macht er immer einen Abstecher durch die historische Innenstadt von Wangen im Allgäu.

Einmal vom Bahnhof durch die Altstadt und weiter zur Landesgartenschau - dieser Busservice richtet sich in erster Linie an Besucherinnen und Besucher der Landesgartenschau. Aber auch alle anderen dürfen kostenlos mitfahren

Auch auf der Rückfahrt geht es wieder durch den mittelalterlichen Stadtkern. Und wie in den großen Städten, wo die Busse Hop-on Hop-off heißen, kann man in Wangen an allen Stationen aus- und wieder einsteigen.

Ich bin in meinem Leben noch nie einen Doppeldecker-Bus gefahren. Das ist für mich eine lange Fahrt, auch wenn es nur wenige Minuten sind.

Sehenswürdigkeiten auf der kleinsten Stadtrundfahrt der Welt in Wangen

Eine automatische Sprachansage begrüßt die Passagiere und informiert über die Sehenswürdigkeiten. Busunternehmer Mario Sohler hatte die Idee zu dem oben offenen Doppelstöcker. Er hat einen seiner Busse umbauen lassen. Nun freut er sich, dass seine Idee so gut ankommt. Bisher seien schon über 100.000 Gäste mitgefahren, teilte die Stadt mit.

Ich fahre das jetzt zum zweiten Mal. Einfach so, weil das hier so toll ist.

Noch bis zum Ende der Landesgartenschau am 6. Oktober fährt der kostenlose Shuttle-Bus die kleine Rundfahrt durch Wangen im Allgäu. Vielleicht ist es eine der kürzesten Stadtrundfahrten, die es gibt.