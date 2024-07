per Mail teilen

Die Landesschau hat Noel, Beate, Franz-Josef und Teresa auf der Landesgartenschau begleitet. Nun zeigen sie uns ihre Lieblingsplätze in und um Wangen, wo es sich gut essen, gut arbeiten oder in Ruhe entspannen lässt.

Die SWR-Landesschau war eine ganze Woche auf der Landesgartenschau in Wangen unterwegs. Dort hat sie den Tourguide Noel Kayabasli, die Gärtner Beate und Josef Kuhn sowie die Schrebergartenbesitzerin Teresa Fernandes getroffen. Sie alle verraten am letzten Tag ihre persönlichen Lieblingsorte in und um Wangen herum.

Beate und Franz-Josef Kuhn lieben den Fidelisbäck in Wangen

Die Familiengärtnerei Kuhn ist diesen Sommer durch die Landesgartenschau besonders eingespannt. Doch wenn Beate und Franz-Josef Kuhn auf dem Gartenschau-Gelände im Einsatz waren, belohnen sie sich mit einer kleinen Auszeit beim Fidelisbäck. Die Traditionsbäckerei mitten in der Fußgängerzone von Wangen ist gleichzeitig auch Gasthaus und Biergarten - und erklärter Lieblingsplatz des Paares in Wangen.

Es ist immer der Abschluss für uns. Man kann sich hinsetzen, es ist kultig und multikulti, hier ist jeder.

Teresa Fernandes freut sich auf die neue Kita auf dem Landesgartenschau-Gelände

Teresa Fernandes ist auf dem ERBA-Gelände, auf dem derzeit die Landesgartenschau stattfindet, groß geworden. Dort hat sie auch ihren Schrebergarten, in dem sie einen Großteil ihrer Freizeit verbringt. Und demnächst wird sie auch ihren Arbeitsplatz auf dem Gelände haben.

Die Kita, in der sie Erzieherin ist, darf nach der Gartenschau in eines der neuen und nachhaltig erbauten Gebäude ziehen, in dem derzeit noch die Landesvertretung Baden-Württemberg untergebracht ist. Sie freut sich sehr auf die neue Kita, schon jetzt ist es ihr absoluter Lieblingsplatz.

Das ist hier absolut mein Lieblingsort. Ich hab 30 Jahre in einer Kita gearbeitet und jetzt bekomme ich dieses tolle Gebäude aus Holz und schön hell. Ein Traum! Es ist unfassbar, dass ich hier einziehen darf.

Gästeführer Noel zieht es auf dem Rad aus der Stadt

Der mit 20 Jahren jüngste Gästeführer der Landesgartenschau fährt zum Ausgleich am liebsten Fahrrad. Sein Lieblingsziel ist dabei der Aussichtspunkt Berger Höhe, der etwas außerhalb der Stadt liegt. Dort genießt er in erster Linie die Ruhe und den Weitblick - bei guter Sicht bis zu den Alpen.