Dauerläufer Jürgen Mennel ist mehr als 500.000 gelaufen

Brigid Wefelnberg aus Löffingen ist Extrem-Läuferin. Sie hat am längsten Wüstenlauf, der je veranstaltet wurde, teilgenommen: "La Mille 1200". Ihr neustes Abenteuer führt sie 530 km durch das australische Outback und 250 km auf den Kilimandscharo. Jetzt ist sie zurück und erzählt in der Landesschau von ihren Abenteuern in Australien und Tansania.