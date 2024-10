per Mail teilen

Jens Wernstedt SWR Mirjam Propach

Jens Wernstedt ist seit September 2015 Teil der SWR-Familie. Angefangen hat alles in der Postproduktion im Fachbereich Schnitt am Standort Stuttgart. Nach Jahren des reinen Filmschneidens hat er im Jahre 2022 mal wieder Lust auf was Neues gehabt. Seitdem arbeitet Jens Wernstedt auch wieder als Mediengestalter, sprich er verlässt hin und wieder den Schnittraum, um als Kameramann die richtigen Bilder einzufangen.

Diese Entwicklung hat auch letzten Endes sein Engagement in Friedrichshafen vorangetrieben. Das und die Liebe haben ihn an den See ziehen lassen.

Eine seiner geheimen Leidenschaften neben Kamera- und Schnittarbeiten sind Animationsfilme. Jens Wernstedt arbeitet in seiner Freizeit viel an privaten 2D- und 3D-Projekten. Mal sehen, ob er diese Leidenschaft irgendwann auch in den Beruf mit einbringen kann.