Bei einem Brand in Überlingen (Bodenseekreis) ist am Dienstagabend ein Sachschaden von rund zwei Millionen Euro entstanden. Menschen wurden laut Polizei nicht verletzt.

In der Altstadt von Überlingen hat ein Feuer am Dienstagabend mehrere Häuser zum Teil schwer beschädigt. Derzeit würden die Gebäude von der Spurensicherung untersucht, hieß es von der Polizei Ravensburg am Mittwochnachmittag.

Die Ermittler versuchten in den Häusern mehr über die Brandursache und den Zustand der möglicherweise einsturzgefährdeten Häuser herauszufinden, so ein Sprecher des Polizeipräsidiums Ravensburg. Mit der Staatsanwaltschaft sei momentan zudem in Klärung, ob ein Gutachter hinzugezogen werde. Die Ermittler rechnen damit, dass sich die Untersuchungen noch über Wochen hinziehen.

Haus in der Altstadt komplett zerstört

Das Feuer war am Dienstagabend im Dachstuhl eines historischen Wohn- und Geschäftshauses auf der Hofstatt, einem zentralen Platz in der Überlinger Altstadt, ausgebrochen. Beim Eintreffen der Feuerwehr habe der Dachstuhl bereits voll in Brand gestanden und sei kurz darauf eingestürzt, so die Polizei. Verletzt wurde niemand.

"Wenn es eine gute Nachricht gibt, dann, dass wir keine verletzten Personen zu beklagen haben."

Auch zwei Nachbarhäuser wurden beschädigt

Die Flammen breiteten sich auch auf die beiden Nachbarhäuser aus. Der Feuerwehr gelang es aber, den Brand schnell unter Kontrolle zu bringen. Das Gebäude, in dem das Feuer ausgebrochen war, wurde komplett zerstört, die beiden benachbarten Häuser wurden schwer beschädigt.

Für die Feuerwehr Überlingen war es eine kritische Situation, berichtet Sprecher Daniel Dillmann am Mittwoch. "Die Lage war besonders gefährlich, da die Altstadt hier sehr eng bebaut ist, und ein Übergreifen auf die dicht angrenzenden Gebäude immer gegeben ist. Vor allem die alte, enge, verwinkelte Bauweise hat uns immer wieder vor Herausforderungen gestellt."

Erst gegen 10:30 Uhr am Mittwochmorgen hatte die Feuerwehr alle Glutnester gelöscht. Fünf Bewohner seien von der Stadt vorübergehend in anderen Unterkünften untergebracht worden. Die Häuser sollen sobald wie möglich renoviert und wieder aufgebaut werden, hieß es von der Stadt am Mittwoch.

Feuerwehr bis Mittwochnachmittag im Einsatz

Die Feuerwehr, Rettungsdienste sowie Kräfte des Polizeipräsidiums Ravensburg waren am Dienstagabend mit einem Großaufgebot vor Ort. Vor allem zu Beginn des Einsatzes sei die Lage unübersichtlich gewesen. Man habe vorerst nicht gewusst, ob oder wie viele Verletzte es gebe, hieß es vom Deutschen Roten Kreuz (DRK) Überlingen. Das DRK war mit rund 70 Helferinnen und Helfern im Einsatz.