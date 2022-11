Oberschwäbische Fans fiebern bei WM verhalten mit

Die deutsche Nationalmannschaft verliert ihr Auftaktspiel bei der WM - und viele Fans schauen weg. Beim Public Viewing am Mittwoch in Bad Schussenried kam dann doch noch ein bisschen Stimmung auf.

Die Fußball-Weltmeisterschaft in Katar hat bislang selbst bei eingefleischten Fußballfans in Oberschwaben keine Euphorie ausgelöst. Fanartikel bleiben in den Geschäften liegen, Spiele werden gar nicht erst angeschaut. Beim Auftaktspiel der Deutschen kam am Mittwoch zumindest in Bad Schussenried (Kreis Biberach) ein wenig WM-Gefühl auf. In der Schussenrieder Brauerei trafen sich die Fans im WM-Stadel bei Bier und schwäbischen Spezialitäten zum Rudelgucken. Das Motto: "Wir fiebern gemeinsam". SWR-Reporter Thomas Wagner hat mitgefiebert:

Falsche Jahreszeit für WM-Feeling

Bei den Fußballern des Oberligisten FV Ravensburg hingegen wollte sich bislang noch kein WM-Fieber einstellen. Bei fünf Grad Außentemperatur auf dem Trainingsplatz sei man von WM-Stimmung weit entfernt, sagt Manager Fabian Hummel. Ungewohnt sei vor allem die Jahreszeit, meint auch Kapitän Philipp Altmann.

"Normalerweise verabredet man sich zum Grillen, um WM-Spiele zu schauen."

Zwar freuen sich die meisten Spieler des FV Ravensburg auf hochklassigen Fußball in den kommenden Wochen. Die politische Lage in Katar, das Thema Menschenrechtsverletzungen, beschäftigt sie aber auch. "Ausblenden darf man das nicht und man sollte das auch während der WM thematisieren", sagt Spieler Kevin Kraus. SWR-Reporter Oliver Wichmann war beim Training des FV Ravensburg zu Gast und hat mit den Spielern über die WM gesprochen: