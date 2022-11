Fan-Artikel für die WM in Katar bislang Ladenhüter in RLP

Die WM in Katar ist wohl das umstrittenste Fußballturnier aller Zeiten - zumindest bislang. Kaum Public Viewing, viel Kritik - und der Ansturm auf Fan-Artikel ist auch mau.

Stell dir vor, es ist WM und keiner schaut hin - Die Fußball-Weltmeisterschaft im Wüstenstaat Katar läuft, aber viele Fans haben sich abgewendet. Boykott-Aufrufe, Wirbel um die Kapitänsbinde, harsche Kritik am Weltverband FIFA und auch am DFB - der Fußball scheint fast Nebensache.

Auch in Rheinland-Pfalz herrscht eher Winter-Ärger statt Sommermärchen: Während bei der Heim-WM 2006 praktisch alles schwarz-rot-gold dekoriert war, sind derzeit viele Fan-Artikel Ladenhüter. Oder die Geschäfte bieten sie gar nicht erst an, wie ein Supermarkt in Koblenz. Man habe schon im Vorfeld gemerkt, dass es Proteste gegen eine WM in Katar gebe und sich bewusst dagegen entschieden, hieß es von der Geschäftsleitung.

Wenig Interesse an DFB-Trikots

Die Fans seien zudem viel weniger bereit, Geld auszugeben, sagt Markus Voeth, Marketing-Experte der Uni Hohenheim. Vor vier Jahren wollte noch rund ein Viertel der Deutschen ein Trikot der Nationalmannschaft kaufen, jetzt seien es weniger als zehn Prozent.

Ärger um die "One-Love"-Binde

Und jetzt noch der Wirbel um die Kapitänsbinde. Mehrere Nationen, darunter auch der DFB, wollten mit der sogenannten "One-Love"-Binde ein Zeichen für Toleranz und Vielfalt setzen. Die FIFA drohte mit Gelben Karten. Resultat: Der DFB lenkte ein und Manuel Neuer wird ohne das Symbol auflaufen. Viele sehen darin ein Einknicken vor dem mächtigen Weltverband.

Rückgrat zeigen sieht anders aus - peinlich #OneLove #FussballWM22 https://t.co/dY8njDtmgr

Was, wenn wir einfach bei den Spielen nicht antreten? #Infantino und sein Rubel rollt nicht, wenn der Ball ruht. Spiele verweigern statt universelle Menschenrechte opfern. #Qatar2022 #FIFAWorldCup https://t.co/FJv1spNzoF