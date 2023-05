Freunde der vermissten Jasmin M. aus Eigeltingen haben einen Spendenaufruf gestartet. Sie wollen der Mutter der jungen Frau helfen. Die Polizei vermutet, dass die Vermisste getötet wurde.

Im Fall der seit Mitte Februar vermissten, inzwischen 22-jährigen Frau aus Eigeltingen im Kreis Konstanz haben Freunde jetzt einen Spendenaufruf gestartet. Die Gemeinde Eigeltingen unterstützt sie dabei. Die Freunde wollen der Mutter der Vermissten helfen. Zu dem schon viel zu hohen Leidensdruck kämen jetzt auch noch finanzielle Sorgen, schreiben sie in ihrem Spendenaufruf im Anzeigenteil des Singener Wochenblatts.

Gemeinde Eigeltingen stellt Konto zur Verfügung

Die Ersparnisse von Jasmin M. reichten nicht mehr aus, so der Freundeskreis, um laufende Kosten, wie Miete und Nebenkosten für ihre Wohnung, abzudecken. Für diese Kosten komme jetzt die Mutter auf. "Helft, dass sie zumindest diese Last nicht alleine stemmen muss", heißt es im Spendenaufruf. Die Gemeinde Eigeltingen stellt für die Spendenaktion ein Gemeindekonto zur Verfügung.

Jasmin M. ist seit 19. Februar spurlos verschwunden. Ihr Auto, ein schwarzer Toyota Corolla, wurde kurz nach ihrem Verschwinden bei Radolfzell (Kreis Konstanz) gefunden. Polizeipräsidium Konstanz

Spendenkonto Konto-Inhaber: Gemeinde Eigeltingen IBAN: DE16 6925 0035 0006 0030 65 / SOLADESISNG Verwendungszweck: Vermissten-Fall Jasmin M.

Suche am Hochrhein wegen Hochwassers ausgesetzt

Derweil wartet die Polizei auf den Rückgang des Hochwassers am Hochrhein im Kreis Waldshut. Noch sei der Wasserstand zu hoch, um dort weiterzusuchen, so ein Polizeisprecher am Freitag gegenüber dem SWR. Man gehe davon aus, dass das Hochwasser auch nächste Woche noch bestehe. Die Ermittler verdächtigen den Ex-Freund, die junge Frau getötet zu haben. Er sitzt in Untersuchungshaft.