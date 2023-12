Suche nach Vermisster aus Eigeltingen geht weiter

Die Suche nach der seit Februar vermissten 21-Jährigen aus Eigeltingen wird am Mittwoch fortgesetzt. Das sagte ein Polizeisprecher dem SWR.

Die Polizei setzt die Suche nach der vermissten Jasmin M. aus Eigeltingen im Kreis Konstanz am Mittwoch am Hochrhein fort. Man habe keine neuen Erkenntnisse oder Ermittlungsansätze zum Verschwinden der Vermissten, werde aber die Suche im Kreis Waldshut fortführen, so ein Konstanzer Polizeisprecher. Es gehe um ein Gebiet bei Bad Säckingen und Laufenburg. Dort soll zwei Tage lang mit der Wasserschutzpolizei in Ufernähe des Rheins am und im Wasser gesucht werden, so der Sprecher. Zuletzt hatten die Beamten im April am Hochrhein nach der jungen Frau gesucht - ohne Erfolg.

Verdächtiger besitzt ein Boot am Hochrhein

Der Mann, der verdächtigt wird, die 21-Jährige getötet zu haben, besitzt in der Gegend ein Boot. Der 42-jährige Bekannte von Jasmin M. sitzt weiter in Untersuchungshaft, schweigt aber zu den Vorwürfen der Ermittler.

Die Polizei hatte den Bekannten von Jasmin M. kurz nach dem Verschwinden wegen des Verdachts auf ein Tötungsdelikt festgenommen. Man müsse befürchten, dass die Frau nicht mehr lebe, sagte die Polizei vor einiger Zeit. Den Ermittlern geht es jetzt darum, Beweise gegen den tatverdächtigen Mann zu sammeln. Die Staatsanwaltschaft müsse dann prüfen, ob diese für eine Anklage reichen. Zeit ist dabei ein Faktor: Der 42 Jahre alte Bekannte von Jasmin M. darf zunächst nur für ein halbes Jahr in Untersuchungshaft behalten werden.

Suchaktionen im Kreis Konstanz erfolglos

Nachdem Jasmin M. von ihrer Familie als vermisst gemeldet wurde, hatte es mehrere großangelegte Suchaktionen im Kreis Konstanz gegeben. Aber die Suche in Radolfzell und rund um Eigeltingen, auch im Ortsteil Heudorf, wo sich die Wohnung der Vermissten befindet, blieb erfolglos.