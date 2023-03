Die Polizei hat am Dienstag erneut nach einer vermissten 21-jährigen Frau aus Eigeltingen im Kreis Konstanz gesucht. Die Ermittler vermuten, dass sie Opfer eines Gewaltverbrechens wurde.

Die Suche der Polizei nach einer vermissten jungen Frau aus Eigeltingen (Kreis Konstanz) ist am Dienstag erneut ergebnislos geblieben. Etwa 50 Einsatzkräfte durchsuchten ein Waldstück bei Eigeltingen-Heudorf sowie ein angrenzendes Ried. Die 21-jährige Jasmin M. wird seit mehr als zwei Wochen vermisst. Die Polizei schließt ein Gewaltverbrechen nicht mehr aus, ein Bekannter der Frau sitzt wegen des Verdachts der Tötung in Untersuchungshaft.

Für Angehörige von Vermissten ist die Ungewissheit, was passiert ist, am schwersten zu ertragen, sagt Polizeisprecher Marcel Ferraro im Interview mit SWR4-Moderatorin Tina Löschner:

Bekannter von Jasmin M. in Untersuchungshaft

Die 21-Jährige wird seit 19. Februar vermisst, ihr Auto wurde kurz nach ihrem Verschwinden verlassen bei Radolfzell gefunden. Ermittlungen der Polizei führten zu einem möglichen Tatverdächtigen: Ein 42 Jahre alter Bekannter der jungen Frau wurde wegen Verdachts der Tötung festgenommen und befindet sich bereits seit einigen Tagen in Untersuchungshaft.

Suche mit Hubschrauber und Spürhunden

Die Suchaktion am Dienstag wurde in einem Waldstück zwischen Heudorf und Stockach sowie einem Sumpfgebiet in Heudorf fortgesetzt, wie ein Polizeisprecher erklärte. Hinweise hätten die Beamten in die Gebiete geführt. Auch eine Drohne und ein Hubschrauber seien zum Einsatz gekommen, sagte der Sprecher. Immer wieder durchkämmten in den vergangenen Tagen bis zu 50 Einsatzkräfte der Konstanzer Polizei, auch begleitet von Spürhunden, verschiedene Waldgebiete in der Umgebung von Eigeltingen und suchten nahe Radolfzell nach der jungen Frau. Ihr Einsatz war bislang ohne Erfolg.