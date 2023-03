Im Fall der vermissten Jasmin M. hat die Polizei am Bodensee einen Mann festgenommen. Es könne nicht ausgeschlossen werden, dass die 21-Jährige Opfer eines Gewaltverbrechens wurde.

Die Polizei in Konstanz hat im Fall einer seit Mitte Februar vermissten 21-Jährigen aus Eigeltingen-Heudorf (Kreis Konstanz) einen 42-jährigen Bekannten der Frau festgenommen. Wie die Beamten am Donnerstag mitteilten, könne aufgrund der Ermittlungen nicht mehr ausgeschlossen werden, dass Jasmin M. Opfer eines Gewaltverbrechens geworden sei.

Tatverdächtiger in Untersuchungshaft

Die Kriminalpolizeidirektion Rottweil hatte zuvor eine Sonderkommission eingerichtet, welche die Suche und die polizeilichen Ermittlungen übernahm. Ihre Ermittlungen fokussierten sich auf den 42-jährigen Bekannten der Vermissten. Aufgrund sich verdichtender Hinweise wurde der Mann als Tatverdächtiger am Samstagabend festgenommen. Er wurde auf Antrag der Staatsanwaltschaft Konstanz einem Richter vorgeführt und anschließend in Untersuchungshaft genommen.

Polizei findet Auto von Jasmin M. bei Suchaktionen in Eigeltingen

Umfassende Suchaktionen in mehreren Waldstücken in der Nähe von Eigeltingen-Heudorf und Radolfzell, bei denen auch die Polizeihundeführerstaffel dabei war, blieben bislang ohne Erfolg. Allerdings wurde das Auto von Jasmin M. gefunden, wie die Polizei in einer Pressemitteilung erklärte.

Auch am Donnerstag fand wieder eine Suche statt. 50 Einsatzkräfte der Polizei durchkämmten ein Gebiet in Radolfzell - ohne Ergebnis. Am Freitag will die Polizei die Suche fortsetzen. Die Beamten suchen auch weiter nach Zeugen, die Hinweise zur Vermissten geben können. Ganz konkret geht es dabei auch um einen orangefarbenen VW-Bus und einen weißen Fiat Ducato.