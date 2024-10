per Mail teilen

Einige der ungewöhnlichsten Sportwagen der Marke Ferrari sind seit Samstag in Singen zu sehen. Zudem werden seltene Fotos von der Produktion im Ferrari-Werk im italienischen Maranello gezeigt.

Das MAC Museum in Singen präsentiert seit Samstag die Sonderausstellung "Mythos Ferrari". Die Besucherinnen und Besucher können dort legendäre Ferrari-Modelle sehen. Auch die Geschichte der Marke und die Vision ihres Gründers, Enzo Ferrari, stehen im Fokus.

Seltene Ausstellungsstücke von Ferrari

Nicht im klassischen Ferrari-Rot, sondern in Grün lackiert ist der Ferrari 275 GTS, der einst dem marokkanischen Prinzen Abdallah gehörte. Nur 200 Exemplare wurden in den 1960er-Jahren gebaut. Oder ein Ferrari der Reihe F 40, das letzte Modell, an dessen Entwicklung der legendäre Firmengründer Enzo Ferrari beteiligt war.

Insgesamt sind rund zehn besondere Fahrzeuge der italienischen Edelmarke Ferrari zu sehen. Daneben zeigt das Museum Bilder des französischen Fotografen Alain Fleischer. Er durfte vor Jahren in den ansonsten für die Öffentlichkeit unzugänglichen Fabrikhallen von Ferrari im italienischen Maranello fotografieren.

Aufnahme des französischen Fotografen Alain Fleischer, die neben anderen Fotografien in der Ausstellung zu sehen ist. Pressestelle Alain Fleischer

Mein Besuch bei Ferrari bot mir die Gelegenheit, die verschiedenen Etappen der Herstellung eines Meisterwerks kennenzulernen.

Die Ausstellung "Mythos Ferrari" im Singener MAC Museum hat bis Juni 2025 geöffnet.