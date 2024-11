Wer hat den größten Weihnachtsbaum in der Region Bodensee-Oberschwaben?

Nur noch wenige Wochen bis Weihnachten - und die Städte und Gemeinden bereiten sich auf die besinnliche Zeit jetzt schon vor. In den ersten Städten stehen die ersten Weihnachtsbäume.

In den Tagen vor dem ersten Advent melden die Rathäuser in Oberschwaben und am Bodensee, dass wieder große Weihnachtsbäume in den Innenstädten aufgestellt worden sind. Die Frage stellt sich: Wer hat den Größten?

Acht Meter Baum in Friedrichshafen

Mit schwerem Gerät rückten in Friedrichshafen der Bauhof und eine Fremdfirma an, um den diesjährigen Weihnachtsbaum direkt vor das Rathaus zu stellen. Nach 20 Minuten hat die acht Meter hohe Tanne gestanden. Als nächstes werde der Baum noch mit energiesparenden LED-Lichterketten geschmückt, teilte die Stadt mit. Der Baum sei ein Geschenk an die Bürgerinnen und Bürger sowie an die Gäste Friedrichshafens.

Rechtzeitig zum ersten Advent wird er in weihnachtlichem Glanz erstrahlen.

Acht Meter hoch ist der Weihnachtsbaum in diesem Jahr in Friedrichshafen. Pressestelle Stadt Friedrichshafen

Wangen stellt riesigen Baum auf

Wangen ist den Häflern in diesem Jahr deutlich voraus. Auf dem Marktplatz rage ein selten großer Weihnachtsbaum in die Höhe, teilte die Stadt kürzlich mit. Der Baum ist sage und schreibe 18 Meter hoch. Schon der Transport mit einem Langholzwagen durch die Innenstadt sei eine Herausforderung gewesen. Damit der Baum sicher steht, haben ihn die Mitarbeiter vom Bauhof einen Meter tief in den Boden versenkt und mit Holzkeilen befestigt.

Der Christbaum wurde vor 40 Jahren gepflanzt. Nun dürfe er an prominenter Stelle auch am Ende seines Lebens noch einmal als Weihnachtsbaum dienen, so die Stadt Wangen.

Gute Bäume zu finden wird schwieriger

Robert Bollerhey vom Bauhof der Stadt Wangen berichtet, dass es nicht so einfach sei, solche großen Bäume für den Rathausplatz zu bekommen. Es werde immer schwieriger, Christbäume zu finden. Nicht nur die ganz großen Bäume für den Marktplatz, auch schon Bäume ab fünf Meter seien für den Bauhof interessant, so Bollerhey. Er ruft dazu auf, wer einen großen Baum im Garten habe und ihn gerne loshätte, sei sehr willkommen, wenn er sich beim Bauhof melde.

Schon der Aufbau solch großer Bäume ist eine logistische Herausforderung - hier in Wangen. Pressestelle Stadt Wangen

13 Meter sind's in diesem Jahr in Biberach

Der Baum auf dem Biberacher Marktplatz kommt nicht ganz an den Wangener Baum ran. Er misst in diesem Jahr 13 Meter. 2.000 LED-Lämpchen sollen dafür sorgen, dass allein beim Anblick weihnachtliche Stimmung aufkommt. Aufgestellt wurde er wieder vom Baubetriebshof. Ähnlich groß ist der Baum vor dem Rathaus in Überlingen.