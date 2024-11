per Mail teilen

Der Neckar-Odenwald-Kreis gehört zu den größten Anbaugebieten für Weihnachtsbäume in Baden-Württemberg. Nach zwei trockenen Jahren mit Ernte-Ausfällen sieht es dieses Jahr gut aus.

Die Tannenbaum-Erzeuger im Neckar-Odenwald-Kreis starten zuversichtlich in die diesjährige Saison. Seit Anfang November läuft der Verkauf, so der Vorsitzende des baden-württembergischen Erzeugerverbandes, Sebastian Fertig aus Mudau. Im Umkreis von rund 200 Kilometern würden die Betriebe im Odenwald fast alle größeren Kommunen mit Deko- und Großbäumen für die öffentlichen Plätze beliefern. Aber auch etliche Privatkunden würden schon jetzt ihren Christbaum kaufen. Sie kämen teilweise von weit her, etwa aus Frankfurt, Karlsruhe oder der Pfalz.

Vorgezogene Weihnachtsfeier mit Tannenbaum

In der Corona-Zeit hätten die Kunden die Weihnachtsbäume eher später gekauft, sagt Sebastian Fertig. Damals seien ja viele in den Weihnachtsferien zu Hause geblieben. Inzwischen würden aber viele wieder verreisen, oft noch vor den Feiertagen, und die würden dann eben früher Weihnachten feiern. Und deshalb würden sie den Tannenbaum schon jetzt kaufen.

Die Saison hat begonnen: Frisch geschlagene Weihnachtsbäume im Neckar-Odenwald-Kreis SWR

Am Weihnachtsbaum wird in harten Zeiten nicht gespart

Verbandschef Sebastian Fertig rechnet mit einer guten Saison. Im ersten Corona-Jahr hätten er und viele seiner Kollegen befürchtet, dass die Menschen weniger Weihnachtsbäume kaufen würden. Das Gegenteil sei der Fall gewesen. Deshalb sei er auch jetzt zuversichtlich. Wenn die wirtschaftliche Lage nicht so gut sei, wie zur Zeit, würden die Menschen seiner Erfahrung nach erst recht zusammenrücken. Am Weihnachtsbaum, so glaubt er, sparen sie gerade nicht.

Moderate Preiserhöhung bei Weihnachtsbäumen

Der Neckar-Odenwald-Kreis ist eines der größten Weihnachtsbaum-Anbaugebiete in Baden-Württemberg. Es gibt dort mehrere Großbetriebe, die teilweise über 100 Hektar bewirtschaften. Das höchstgelegene Gebiet liegt über 500 Meter, dort seien die Bedingungen für die besonders beliebte Nordmanntanne gut, so Fertig.

Das zu Ende gehende Jahr sei im Unterschied zu den vorherigen, sehr trockenen Jahren ein gutes Wuchsjahr gewesen. Wegen höherer Lohnkosten seien die Preise leicht gestiegen, im Schnitt um einen Euro. Eine Nordmanntanne in A-Qualität koste zwischen 23 und 31 Euro pro laufendem Meter.

2,5 Millionen Weihnachtsbäume wurden 2023 im Südwesten verkauft

Nach Angaben des Landwirtschaftsministeriums werden jedes Jahr rund 2,5 Millionen Weihnachtsbäumen im Südwesten verkauft. Ungefähr die Hälfte der Bäume stammt aus Baden-Württemberg. Aus dem Ausland importiert wurden laut Statistischem Landesamt im vergangenen Jahr mehr als 203.000 Weihnachtsbäume. Ausländischer Hauptlieferant war Dänemark. Von dort kamen mehr als 83 Prozent der importieren Christbäume. Es folgten Polen und die Niederlande.