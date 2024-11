Am Weihnachtsbaume ein Siegel hängt: Dieses Jahr gibt's deutschlandweit Weihnachtsbäume mit FSC-Zertifikat. Es garantiert ihre umweltfreundliche und sozialverträgliche Herkunft.

Pünktlich zum Fest können Weihnachtsbäume in ganz Deutschland FSC-zertifiziert vermarktet werden. Sie zählen zu einer Gruppe von Waldprodukten - neben Wildbret, Zierreisig, Honig, Pilzen, Früchten und Samen - die seit dem 1. November das Kennzeichen für verantwortungsvolle Waldwirtschaft tragen dürfen. Bisher galt der FSC-Standard nur für Holzprodukte aus verantwortungsvollem Waldmanagement. Weihnachtsbäume gelten aber nicht als Holzprodukte, sie brauchten eine eigene Regelung.

Der neue Standard ermöglicht es FSC-Betrieben, diese Produkte mit dem FSC-Kennzeichen anzubieten und sich so von der konventionellen Forstwirtschaft zu unterscheiden.

FSC - Forest Stewardship Council Das FSC-Zertifikat wird nach weltweit gültigen Standards nach erfolgreicher, mindestens jährlicher Prüfung durch unabhängige Dritte vergeben. Es sichert wichtige Umwelt- und Sozialstandards im Wald. Die deutsche FCS-Geschäftsstelle findet sich in Freiburg. In Deutschland sind rund 1,17 Millionen Hektar Wald FSC-zertifiziert und rund 4.100 Unternehmen verfügen über eine FSC-Zertifizierung (Stand: Juli 2024). In deutschen Wäldern steht der FSC für eine Waldwirtschaft, die den Wald nicht übernutzt, die biologische Vielfalt fördert und die transparent handelt. Kahlschläge bei der regulären Holzernte sind untersagt und Pestizide dürfen nur eingesetzt werden, wenn dies gesetzlich gefordert wird. Das Siegel garantiert auch eine faire Entlohnung der Waldarbeiter.

Gutes Gewissen beim Tannenbaum kaufen?

In Deutschland werden jedes Jahr etwa 20 Millionen Weihnachtsbäume geerntet, ein Viertel des europäischen Marktes. Viele herkömmliche Weihnachtsbäume wachsen heutzutage nicht mehr im Wald, sondern auf Plantagen, in denen Pestizide und Düngemittel eingesetzt werden können. Tatsächlich wurden in der Vergangenheit oft Pestizidrückstände in Weihnachtsbäumen nachgewiesen. Das Ergebnis des BUND Weihnachtsbaum-Tests 2023 ergab, dass 14 von insgesamt 19 getesteten Bäumen aus ganz Deutschland belastet waren. Das FSC-Siegel markiert nun pestizidfreie Bäume.

Wir raten den Verbraucherinnen und Verbrauchern zu Bio-Weihnachtsbäumen und Bäumen, die im Rahmen der Waldbewirtschaftung anfallen. Wir freuen uns, jetzt auch FSC-Bäume als pestizidfreie Alternative empfehlen zu können.

Was sind ökologisch zertifizierte Weihnachtsbäume?

Als Öko-Weihnachtsbäume gelten Bäume aus Betrieben, die nach den Kriterien des ökologischen Landbaus (zum Beispiel Bioland, Naturland oder BIO) oder des ökologisch ausgerichteten Waldbaus (Naturland oder FSC) unabhängig zertifiziert sind. In FSC-zertifizierten Wäldern sind Pestizide und synthetische Düngemittel verboten und für die Bediensteten werden hohe Sozialstandards eingehalten.

Auch die Flächen, auf denen die Bäume als Kultur wachsen, sind begrenzt. Die Anbaufläche darf den natürlichen Wald nicht verdrängen. Im Vergleich zu herkömmlichen Weihnachtsbäumen ist diese Aufzucht deutlich aufwendiger: Unter natürlichen Bedingungen wachsen die Bäume langsamer und sind pflegeintensiver.

Zwei Bundesländer - Schleswig-Holstein und Rheinland-Pfalz - wenden schon seit 2016 einen FSC-Interim-Standard für Weihnachtsbäume an. Die neue Regelung für FSC-Weihnachtsbäume gilt nun für alle deutschen Bundesländer.