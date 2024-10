Einige Städte und Gemeinden planen in der Region bereits für Weihnachten: Es werden Händler für Weihnachtsmärkte gesucht und die passenden Weihnachtsbäume für die Innenstädte.

Bis Heiligabend sind es zwar noch rund drei Monate - einige Gemeinden und Städte in der Region Heilbronn-Franken planen aber jetzt schon fleißig für die Advents- und Weihnachtszeit. Die Gemeinde Untereisesheim (Kreis Heilbronn) sucht derzeit zwei große Weihnachtsbäume, um die Innenstadt festlich zu schmücken. Einwohner können sich melden, so die Gemeinde. Diesmal sei die Suche ungewöhnlich früh gestartet, erklärt der Leiter des Bauhofs Manuel Pilchowski auf SWR-Nachfrage. Er sollte etwa zwölf Meter hoch und sechs bis sieben Meter breit sein, so dass er durch die Straße passt.

Wir sind ein bisschen früher dran, denn wir [...] haben immer mehr Probleme, einen schönen Weihnachtsbaum zu bekommen.

Die Weihnachtsbäume sollen dann auf dem Kelterplatz und Rathausplatz in Untereisesheim aufgestellt werden, pünktlich zum ersten Advent.

Weihnachtsmarkt-Hobbykünstler in Beilstein gesucht

Auch die Stadtkapelle in Beilstein (Kreis Heilbronn) beginnt nach eigenen Angaben mit den Planungen für den Beilsteiner Weihnachs-und Hobbykünstlermarkt. Der ist am 14. Dezember auf dem Gelände und in den Räumen der Alten Schule. Als Aussteller und Händler sind Hobbykünstler, Vereine, Kindergärten, Schulen, Kirchengruppen und soziale Einrichtungen vorgesehen, die ausschließlich Selbstgemachtes präsentieren.

Bald ist wieder Weihnachtsmarkt-Zeit in den Städten und Gemeinden - die Vorbereitungen dafür laufen auf Hochtouren. HMG/Jürgen Häffner

Neuregelung der Tassenausgabe auf dem Weihnachtsmarkt in Forchentberg

Der Forchtenberger Weihnachtsmarkt (Hohenlohekreis) lockt jedes Jahr am ersten Adventswochenende tausende von Menschen in die kleine Stadt. In diesem Jahr hat sich der Gemeinderat auf einige Neuerungen geeinigt: So wird es in diesem Jahr keine Tassen zum Ausleihen geben - die muss man für drei Euro kaufen, teilte die Gemeinde mit. Es sei zu umständlich, die Tassen an jedem Stand zurückzunehmen und zu spülen, heißt es. Also könne man sie an den Ständen einfach neu auffüllen lassen. Außerdem gibt es ein neues Weihnachtsmarkt-Logo - aufgedruckt auf den neuen Tassen.

Bad Mergentheimer Weihnachtsmarkt unter dem Motto "Lichterwelten"

Und auch in Bad Mergentheim (Main-Tauber Kreis) laufen die Planungen für den Weihnachtsmarkt, der wieder an zwei Wochenenden im Advent stattfinden wird. Neues Highlight: Das Winter- und Weihnachtsprogramm steht unter dem Motto "Lichterwelten". Es wird dazu in diesem Jahr erstmals einen illuminierten Selfie-Point in der Innenstadt geben, so die Stadt.

Zur Freude vieler Menschen wird es in diesem Jahr wieder die größte Eisbahn der Region geben, sie wird bereits ab dem 8. November im Schlosshof aufgebaut sein. Unabhängig davon hat auch der Vorverkauf für den fünften Main-Tauber Weihnachtscircus begonnen. Offizieller Start ist am 20. Dezember.