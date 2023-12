Durchwachsene Bescherung für Weihnachtsmärkte

per Mail teilen

Kurz vor Weihnachten schließen in Heilbronn-Franken auch größere Weihnachtsmärkte. In Heilbronn ist man mäßig zufrieden.

Ein vorerst letztes Mal gebrannte Nüsse, Punsch und Bratwurst - der Heilbronner Weihnachtsmarkt geht am Freitag, kurz vor Weihnachten, zu Ende. Die Markthändler und Imbissbetreiber, die viel Zeit in Ihren geschmückten Buden verbracht haben, sind der Stadt zufolge überwiegend zufrieden. Aufgrund des teilweise verregneten Wetters und den damit verbundenen Umsatzeinbußen zeigten sich einige aber auch etwas enttäuscht.

Wir hatten viele Regentage und auch zwei verregnete Samstage, das sind bei uns die Haupttage, also das war dann doch etwas schwächer als letztes Jahr.

Der Weihnachtsmarkt in Heilbronn war etwas verregnet. SWR

Über eine Million Passanten hat die Stadt in den viereinhalb Wochen Weihnachtsmarkt in der Heilbronner Innenstadt gezählt. Damit liegt der Wert auf dem Niveau des Vorjahres, obwohl die Besucherinnen und Besucher dieses Jahr überwiegend mit Regentagen leben mussten.

In Schwäbisch Hall ging der Weihnachtsmarkt mit dem Auftritt des Großen Siedershofes bereits am Mittwoch zu Ende - mit positivem Ergebnis, wie die Stadt mitteilt. Nach den ersten Hochrechnungen sind in diesem Jahr mehr Menschen auf den Haller Weihnachtsmarkt gekommen als im vergangenen Jahr. Knapp 160.000 Besucherinnen und Besucher schlenderten der Stadt zufolge dieses Jahr von Stand zu Stand.

Die Eröffnung des Schwäbisch Haller Weihnachtsmarkts war gut besucht. SWR

Im Gegensatz zu Heilbronn kam der Haller Weihnachtsmarkt beim Wetter deutlich besser weg. Auf den Ständen lag vorübergehend sogar etwas Schnee und sorgte für zusätzliche Dekoration.