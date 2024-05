Die Waldrappe am Bodensee haben die ersten Eier gelegt. In diesem Jahr ist das etwas Besonderes, weil die Vögel erstmals in einer natürlichen Felsnische direkt am Bodenseeufer bei Überlingen brüten.

In der Felsnische bei Überlingen (Bodenseekreis) gibt es bereits in zwei Nestern Eier der Waldrappe, ein weiteres Vogelpaar stehe kurz vor der Eiablage. Das bestätigte Anne-Gabriela Schmalstieg vom Waldrappteam dem SWR. Es hätten sich derzeit drei Brutpaare zusammengefunden. Das Waldrappteam hofft noch auf ein viertes Nest, aber da sei die Partnerwahl derzeit noch nicht ganz abgeschlossen.

Es ist definitiv die erste Brut in der Felswand. Es hat geklappt.

Waldrappe brüten erstmals im Fels

Es ist für das Waldrappteam eine ganz besondere Situation, denn erstmals brüten die Waldrappe in einer natürlichen Felsnische. Dadurch haben die Tierschützer nur noch bedingt Möglichkeiten einzugreifen oder die Nester zu kontrollieren. Jetzt können sie nur von unten beobachten und überlassen die Tiere sonst sich selbst. Die ersten Küken werden Anfang Juni erwartet.

Das Waldrappteam hofft auf insgesamt vier Nester in der natürlichen Felsnische am Bodensee. Die Vögel bauen fleißig daran. Pressestelle Waldrappteam/Anne-Gabriela Schmalstieg

Auswilderung in Felsnische erstmals gelungen

In diesem Jahr sind die stark gefährdeten Waldrappe erstmals direkt in die Felsnische am Bodensee geflogen, nachdem sie aus ihrem Winterquartier in der Toskana zurückgekehrt sind. In den vergangenen zwei Jahren hatte das Waldrappteam mit viel Aufwand versucht, die Felsnische den Vögeln anzubieten, dass sie dort selbstständig brüten. Am Ende waren die Versuche nur teilweise erfolgreich. In diesem Jahr gelang dann der Durchbruch, indem die Tiere mit Hilfe von Attrappen aus dem 3-D-Drucker angelockt werden konnten. Es ist erstmals der Fall, dass seit 400 Jahren nun Waldrappe wieder in freier Wildbahn am Bodensee leben und brüten.