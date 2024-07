Störungen beim E-Bike-Verleihsystem in Ravensburg und Weingarten

Wer sich in Ravensburg oder Weingarten E-Bikes der Technischen Werke Schussental (TWS) ausleihen möchte, stößt derzeit auf Probleme. Grund ist die Insolvenz einer Partnerfirma der TWS.

In Ravensburg und Weingarten kann man sich seit Längerem an 24 Stationen E-Bikes der Technischen Werke Schussental ausleihen. Doch derzeit gibt es Probleme. Der Grund: Die Partnerfirma, die sich bislang um die Ausleihsoftware und Reparaturen der 190 Räder gekümmert hat, ist insolvent.

Kunden kämpfen mit Softwareproblemen

Den TWS zufolge gibt es vor allem mit der App, mit der man die E-Bikes ausleihen kann, Probleme. Oft funktioniere bei der Rückgabe der Räder das Ausbuchen nicht. Kunden sollten das Rad dann trotzdem an einer der Ausleihstationen stehen lassen, die TWS kontaktieren und das Datum, die Uhrzeit, die Station und die Fahrradnummer durchgeben. Per Fernzugriff beende die TWS dann die kostenpflichtige Ausleihe, etwaige Zusatzzeiten im System würden gutgeschrieben.

Partnerfirma aus Aachen übernimmt keine Wartung mehr

Wie die TWS mitteilen, betreiben sie zwar die 24 Ausleihstationen in Ravensburg und Weingarten. Für die Ausleihsoftware und Reparaturen der Räder und Stationen sei bislang aber eine Firma aus Aachen zuständig gewesen. Aufgrund der Insolvenz wurde sie geschlossen. Entsprechend fehle für das Angebot "twsRad" Personal für die Instandhaltung der Räder, Stationen und der Ausleihsoftware. Begrenzt biete ein Tochterunternehmen der insolventen Firma Hilfe bei der Wartung des Systems an, so die TWS. Die Suche nach einem neuen Partner sei aber unumgänglich und laufe bereits, so eine TWS-Sprecherin.

E-Bike-Verleih gibt es seit über drei Jahren

Den E-Bike-Verleih gibt es seit 2021. Kunden können dabei Pedelecs an einer Station ausleihen und dort oder an einer anderen Verleihstation wieder abgeben. An den Stationen werden die Räder mit einem Rahmenschloss gesichert und ihre Akkus automatisch aufgeladen. Die Ausleihe erfolgt digital über eine App oder TWS-Kundenkarte direkt an der Station. Den TWS zufolge können Räder mit der App oder über einen PC auch reserviert werden, maximal 15 Minuten vor der Ausleihe. Laut dem Unternehmen ist das Angebot beliebt. Auch Firmen würden es vermehrt für ihre Mitarbeiter nutzen. Sie bieten dazu Ausleihstationen auf ihrem Firmengelände.