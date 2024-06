Die Stadt Biberach will Vermieter und Mieter zusammenbringen und gegen Leerstände vorgehen. Deshalb veranstaltet sie am Mittwoch zum zweiten Mal einen Aktionstag.

Die Menschen in Biberach können sich vielleicht bald über eine belebtere Innenstadt freuen: Denn mit dem Projekt "Biberacher Freiräume - meine Chance" will die Stadt etwas gegen den Leerstand bei Gewerbeimmobilien in der Innenstadt tun. Bei dem zweiten Aktionstag am Mittwoch sollen Vermieter und potenzielle Mieter zusammengebracht werden.

Interessierte können laut Stadt elf Gewerbeimmobilien ohne Voranmeldung besichtigen - darunter Läden, Büros, Praxen und Flächen für Gastronomie. Eigentümer oder deren Beauftragte sind vor Ort und geben Auskunft über die Immobilien. Eine Anmeldung ist nicht nötig.

Außerdem informiert die Stadt im Rathaus über Themen wie mögliche Nutzungen der Immobilien oder Parkplätze in der Innenstadt. Die leer stehenden Gewerbeimmobilien sind am Logo "Biberacher Freiräume" zu erkennen.

Vier Vermietungen nach erstem Aktionstag in Biberach

Der erste Aktionstag vor einem halben Jahr sei ein Erfolg gewesen, heißt es von der Stadt. Danach seien vier Gewerbeflächen neu vermietet worden. Außerdem habe es mehr Anfragen nach Gewerbeimmobilien gegeben.