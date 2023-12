Große Feier geplant: 65 Jahre Nikolausgilde Bad Saulgau

Vor 65 Jahren sind wieder die ersten Nikoläuse im Advent durch Bad Saulgau gezogen. Das Jubiläum begeht die Nikolausgilde am Samstagabend mit einem feierlichen Gottesdienst.

Pünktlich zum ersten Advent an diesem Wochenende ziehen in Bad Saulgau (Kreis Sigmaringen) verkleidete Nikoläuse durch die Stadt. In diesem Jahr zu einem besonderen Anlass. Die Nikolausgilde wurde vor 65 Jahren gegründet. Das wird am Samstag mit einem Gottesdienst gefeiert.

Früher waren Nikolausdarsteller streng und angsteinflößend

Den Gründern der Nikolausgilde ging es vor 65 Jahren darum, der Figur des Nikolauses wieder ein menschenfreundliches Auftreten zu verleihen. Bis dahin traten die Nikolausdarsteller eher streng und angsteinflößend auf. Seit 1958 schickt die Gilde jedes Jahr um den 6. Dezember herum Nikoläuse zu Familien, die vor allem den Kindern eine Freude machen sollen.

In diesem Jahr sind 14 Paare unterwegs, also Nikolaus und Knecht Ruprecht. Alle machen das ehrenamtlich. Den Festgottesdienst mit den verkleideten Nikoläusen und Ruprechten leitet am Samstagabend der bekannte ehemalige Benediktiner Abt Notker Wolf an.