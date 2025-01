Als Internat ist die Schule im Schloss Salem deutschlandweit bekannt. Doch schon lange vorher spielte Bildung an diesem Ort eine wichtige Rolle. Vor genau 400 Jahren wurde im ehemaligen Kloster Salem ein Ordensseminar gegründet.

Vor 400 Jahren, am 1. Januar 1625, eröffneten die Zisterzienser in Kloster Salem ein Studienseminar für Mönche. Vorlesungen in Philosophie, Physik und Theologie machten es zu einem bedeutenden klösterlichen Bildungszentrum. Vermutlich zog man sogar seinen Ausbau in Betracht.

Ideen für eine Universität in Salem

Die Zisterzienser legten viel Wert auf die Bildung ihrer Priestermönche. Für das Studienseminar wurde im ehemaligen Kloster Salem ein eigener Gebäudetrakt hergerichtet.

Und das war noch nicht alles: Offenbar wollte man das Seminar zu einer Universität ausbauen. Während des Dreißigjährigen Krieges hätte man die Idee jedoch fallen gelassen, so die Schlossverwaltung in Salem. Das Kloster sei in dieser Zeit geplündert worden und Mönche in umliegende Klöster, wie beispielsweise nach St. Gallen geflohen. Im Jahr 1697 besiegelte ein Großbrand im Kloster Salem schließlich das Ende des Studienseminars.

Klösterliche Bildungstradition lebt weiter

Heute befinde sich das Seminar der Zisterzienser im Kloster Mehrerau in Bregenz in Vorarlberg, so die Schlossverwaltung. Die Bildungstradition der Mönche sei jedoch auch in Salem erhalten geblieben.

Die lange Tradition der Salemer Mönche wird 1920 mit der Schulgründung der Schule Schloss Salem fortgeführt.

Denn rund 220 Jahre später entstand auf dem ehemaligen Klostergelände die Schule Schloss Salem. Das Internatsgymnasium besuchen heute knapp 600 Schülerinnen und Schüler.