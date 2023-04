Klöppeln ist eine Handarbeitskunst mit großer Tradition auf der ganzen Welt. Zum Austausch und zur Weiterbildung trifft sich die internationale Klöppel-Elite in diesem Jahr in Wangen im Allgäu.

Das Thema des 39. Klöppelspitzenkongresses ist "Spitzen im Bauhaus-Stil und ihre zeitgemäße Umsetzung". Der Kongress findet von Freitag bis Sonntag an verschiedenen Schauplätzen im Stadtgebiet von Wangen im Allgäu (Kreis Ravensburg) statt. Es werden mehrere tausend Gäste erwartet. Während des Kongresses wird ein vielfältiges Programm rund um das beliebte Handwerkshobby geboten. Neben Vorträgen finden mehrere Ausstellungen und Wettbewerbe statt.

Mona Ehlert sitzt am Freitagmittag in der Argenhalle in Wangen konzentriert über ein Kissen gebeugt. Sie zeigt anhand eines Bildes, das sie gerade klöppelt, wie das Kunsthandwerk funktioniert. Die 15-Jährige ist extra für den Klöppelspitzenkongress mit einer Jugendgruppe aus Südhessen angereist. Sie kam über ihre Großmutter zum Hobby.

"Klöppeln ist für mich viel besser als Nähen oder Stricken. Man muss beide Hände gebrauchen und arbeitet konzentrierter."

Wer einmal mit dem Klöppeln anfängt, kann nicht mehr aufhören – davon ist die Vorsitzende des Deutschen Klöppelverbands, Sabine Pichl, überzeugt.

"Klöppeln tut gut. Es ist wie eine Sucht."

Was hat der Bauhaus-Stil mit Klöppeln zu tun?

Das Bauhaus (1919-1933) war laut den Verantwortlichen des Klöppelspitzenkongresses eine von Walter Gropius in Weimar gegründete Kunstschule, die Kunst und Handwerk zusammenführen wollte, um das Kunsthandwerk gegenüber der industriellen Produktion zu stärken. Der Unterschied zwischen Künstlern und Handwerkern sollte aufgehoben werden.

Auch Kunstgewerbestudentinnen ließen sich von der neuen künstlerischen und architektonischen Bewegung inspirieren. Häufig wurden in Spitzenentwürfen die geometrischen und architektonischen Elemente aufgenommen.

Kongress-Angebot erstreckt sich über das Wangener Stadtgebiet

Die Hauptausstellung zum Thema "Spitzen im Bauhausstil" mit historischen Spitzen wird im Rupert-Neß-Gymnasium gezeigt. Im Schülercafé des Rupert-Neß-Gymnasiums gibt es Accessoires wie geklöppelte Gürtel, Ohrringe, Halsketten und Armbänder zu entdecken.

Neben der großen Hauptausstellung zeigen mehrere Klöppelgruppen ihr Können. Der Deutsche Klöppelverband bietet über das ganze Jahr verteilt Kurse mit unterschiedlichen Themen an. Die Ergebnisse sind in der Lothar-Weiß-Halle zu sehen, weitere Ausstellungen und Aktionen finden in der Musikschule und in der Argensporthalle statt sowie in der Häge-Schmiede und im Weberzunfthaus.

Mitmachaktion: Geklöppeltes Alpenpanorama

Der Deutsche Klöppelverband hat seine Mitglieder im Vorfeld des Kongresses dazu aufgerufen, Dreiecke zu klöppeln, die die Berge oder Berggipfel symbolisieren, die man bei guter Wetterlage von Wangen im Allgäu aus sehen kann. Diese geklöppelten Spitzendreiecke wurden zu einem Alpenpanorama zusammengestellt, das während des Kongresses im Rupert-Neß-Gymnasium gezeigt wird.

Die Stadt Wangen ist nach 2017 zum zweiten Mal Gastgeber des Klöppelspitzenkongresses.