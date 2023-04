WLAN soll Nachtruhe nicht stören

Die Städte Wangen im Allgäu und Ravensburg wollen nachts das öffentliche WLAN abschalten. Sie reagieren damit nach eigenen Angaben auf entsprechende Anregungen aus der Bevölkerung.

In den oberschwäbischen Städten Wangen im Allgäu (Kreis Ravensburg) und Ravensburg soll es in den Nachtstunden kein öffentliches WLAN mehr geben. In Wangen ist das freie Internet bereits ab 23 Uhr abgeschaltet. Die Stadt wolle den Menschen, die sich davon negativ betroffen fühlen, eine störungsfreie Nachtruhe ermöglichen, so die Begründung. Eine Bürgerinitiative hatte sich dafür stark gemacht.

Schutz vor Strahlen durch WLAN

In Ravensburg gibt es ähnliche Pläne, bestätigte der Sprecher der Stadt auf SWR-Anfrage. Es gebe dafür mehrere Gründe. Elektronsensible Menschen sollen vor Strahlen geschützt werden, außerdem würden Stromkosten gespart. Darüber hinaus erhofft sich die Stadtverwaltung den Effekt, dass sich bei abgeschaltetem nächtlichem WLAN weniger Menschen unter freiem Himmel treffen und Lärm machen.

Der Städtetag Baden-Württemberg erklärte auf Anfrage, bislang sei dem Verband nicht bekannt, dass Städte nachts den öffentlichen Internetzugang abschalten.