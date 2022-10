Live-Blog zum Coronavirus in BW: Sonntag, 9. Oktober 2022

Das war der Sonntag in Baden-Württemberg

Großer Andrang am Impfstützpunkt in Reutlingen

17:09 Uhr

Der neue Corona-Impfstoff gegen die Omikron-Varianten BA.4 und BA.5 von BioNTech sorgte am Wochenende für einen großen Andrang beim Impfstützpunkt an der Reutlinger Kreuzeiche. Die meisten Menschen in der Schlange vor dem Impfstützpunkt wollten sich zum vierten oder fünften Mal gegen das Coronavirus impfen lassen. Von Freitag bis Sonntag gab es laut den Organisatoren insgesamt rund 250 Impfwillige.

16:44 Uhr

Zum Abschluss des Cannstatter Wasens hat Stuttgarts Oberbürgermeister Frank Nopper (CDU) die Entscheidung gegen eine coronabedingte Absage des Volksfests verteidigt. "Es war gut und richtig, dass wir das Cannstatter Volksfest in diesem Jahr wieder durchgeführt haben", sagte Nopper in Stuttgart. "Wir alle brauchen in schwierigen Zeiten Zuversicht, Lebensfreude und Normalität." Trotz einer verregneten ersten Festwoche, Problemen mit fehlenden Arbeitskräften und Sorgen wegen steigender Energiepreise hatten sich die Verantwortlichen am Freitag zufrieden mit der Bilanz nach zwei Jahren Corona-Pause gezeigt. Mit einem Feuerwerk sollte die 175. Auflage des Wasens am Abend zu Ende gehen. Die Veranstalter hofften zuletzt auf insgesamt drei Millionen Besucherinnen und Besucher.

11:43 Uhr

Baden-Württembergs Gesundheitsminister Manfred Lucha (Grüne) ruft dazu auf, die Corona-Impfung ein zweites mal auffrischen zu lassen. "Ich hoffe sehr, dass die jetzt verfügbaren angepassten Impfstoffe helfen, die Zurückhaltung bei den Auffrischimpfungen zu überwinden", so Lucha. Nur 20 Prozent der Menschen über 60 hätten schon eine zweite Auffrischimpfung und das sei noch zu wenig, erklärte der Gesundheitsminister. Die Ständige Impfkommission (STIKO) hat in dieser Woche ihre Empfehlungen aktualisiert. Demnach wird zur Corona-Auffrischimpfung nun einer der an die Omikron-Variante angepassten Impfstoffe empfohlen. Die Auffrischimpfung kann demnach sogar zeitgleich mit Impfstoffen gegen Influenza und Pneumokokken verabreicht werden, informierte das baden-württembergische Gesundheitsministerium.

Nach Corona-Pause: Muswiese in Rot am See

11:12 Uhr

Nach zwei Jahren coronabedingter Pause ist am Samstag in Rot am See (Kreis Schwäbisch Hall) die Muswiese gestartet. Sie gilt als das größte Volksfest Hohenlohes. Bis kommenden Donnerstag werden rund 250.000 Besucher erwartet.

Letzter Tag beim Cannstatter Wasen

7:25 Uhr

Heute endet das 175. Cannstatter Volksfest mit einem Musikfeuerwerk am Abend. Die Veranstalter haben bereits am Freitag eine positive Bilanz gezogen. Insgesamt kamen rund drei Millionen Besucherinnen und Besucher - rund eine halbe Million weniger als 2019. "Mitte August wussten wir noch gar nicht, ob es ein Volksfest geben wird. Für diese Umstände war es ein herausragendes Fest", sagte Geschäftsführer Andreas Kroll von der Veranstaltungsgesellschaft in.stuttgart. In den vergangenen beiden Jahren musste die Veranstaltung wegen der Pandemie abgesagt werden.

Sonntag, 9. Oktober 2022