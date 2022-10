Nach zwei Jahren coronabedingter Pause ist am Samstag in Rot am See die Muswiese gestartet. Sie gilt als das größte Volksfest Hohenlohes.

Es ist der älteste und größte Jahrmarkt Hohenlohes - die Muswiese in Rot am See (Kreis Schwäbisch Hall). Am Samstagmittag hat sie nun, nach zweijähriger coronabedingter Zwangspause, wieder begonnen. Bis kommenden Donnerstag werden dann wieder rund 250.000 Besucher erwartet. Die Muswiese hat eine mehr als 500-jährige Geschichte.

Erwartet werden bis Donnerstag wieder rund 250.000 Besucher - so viele kamen im Schnitt vor Corona

Muswiesen-Programm wie gewohnt

Das Programm soll wie gehabt stattfinden, sagte Bürgermeister Sebastian Kampe (CDU) dem SWR Studio Heilbronn. Der erste Tag beginnt mit dem Händlergottesdienst in der Michaelskirche. Ab Mittag öffnen dann die 260 Marktstände, der Vergnügungspark, die Festhalle und die Bauernwirtschaften. Am Nachmittag wird es dann sportlich, unter anderem mit dem 37. Muswiesenlauf. Um 18 Uhr ist offizieller Fassanstich. Und am Sonntagvormittag wird die Gewerbe- und Landwirtschaftliche Ausstellung eröffnet. Am Montag ist Ruhetag.

Am Dienstagmorgen findet die traditionelle Jungvieh-Prämierung statt. Zu den Höhepunkten der Muswiese gehören aber auch der historische Metzgertanz am Mittwoch sowie die Mittelstandskundgebung am Donnerstag, zu der in diesem Jahr der Politiker Rezzo Schlauch (Grüne) erwartet wird. Ausklang ist dann am Donnerstag um 20 Uhr mit dem großen Feuerwerk.

Amtsgeschäfte werden auf den Festplatz verlegt

Von Dienstag bis Donnerstag bleibt das Rathaus wie schon in den Jahren zuvor geschlossen. Amtsgeschäfte werden sozusagen vom Festplatz aus verrichtet, erzählt Bürgermeister Kampe. Im Gewerbezelt befindet sich ein relativ großer Stand, der auch personell besetzt sein wird.

Bürgermeister Sebastian Kampe kennt die Muswiese übrigens nur vom Hörensagen, denn er ist erst seit gut einem Jahr im Amt. Zwar habe er die Muswiese schon mal als Zehnjähriger besucht, doch die Erinnerungen sind schwach. Er freut sich, dass er die Muswiese nun endlich als Bürgermeister erleben darf.

"Es ist für mich jetzt die Vollendung meiner vor knapp eineinhalb Jahren erfolgten Amtseinführung in Rot am See."

Der Aufbau der Muswiese in diesem Jahr. Pressestelle Gemeinde Rot am See

Busfahrer fehlen

Ein kleines Manko gibt es allerdings in diesem Jahr: Denn es werden nur die Hälfte der sonst üblichen Pendelbusse fahren. Es fehle an Busfahrern, sagt Sebastian Kampe. Die Linien 5 und 6 des Muswiesenbusses ab Crailsheim beziehungsweise ab Wolpertshausen fallen aus. "Wir hätten eigentlich gar keinen Verkehr gehabt. Jetzt konnten wir aber noch mal in Gespräche gehen und sind sehr froh, dass wir zumindest 50 Prozent der Buslinien so realisieren können", so Kampe.

Hier finden Sie den aktuellen Muswiesen-Fahrplan.