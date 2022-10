Lange Schlange vor Reutlinger Impfstützpunkt

Seit es die neuen Omikron-Impfstoffe gibt, ist beim Reutlinger Impfstützpunkt wieder viel los. Von Freitag bis Sonntag gab es laut den Organisatoren rund 250 Impfwillige.

Der neue Corona-Impfstoff von BioNTech sorgte am Wochenende für einen großen Andrang beim Impfstützpunkt an der Reutlinger Kreuzeiche. Die meisten Menschen in der Schlange vor dem Impfstützpunkt wollten sich zum vierten oder sogar fünften Mal gegen das Coronavirus impfen lassen. Seit vergangener Woche wird am Stadion an der Kreuzeiche auch der neue Impfstoff von BioNTech gegen die Omikron-Varianten BA.4 und BA.5 verimpft. SWR-Reporterin Miriam Plappert berichtet:

Die meisten sind über 60

Aber auch der Grundimpfstoff für die Erst- und Zweitimpfung und der Impfstoff von Moderna gegen die Omikron-Variante BA.1 sind vorrätig.Fast alle Menschen, die für die Auffrischungsimpfung da sind, sind über 60 Jahre alt. So empfiehlt es auch die Ständige Impfkommission (STIKO). Ab und zu kämen aber auch jüngere Menschen, sagt Impfstützpunktleiter Jörg Brändle. Diese hätten dann oft Vorerkrankung oder seien in der Pflege tätig.

Das Impfzentrum an der Reutlinger Kreuzeiche war auch am Wochenende gut besucht SWR Miriam Plappert

Wegen der großen Nachfrage wurde die Öffnungszeit des Impfstützpunktes am Sonntag verlängert. Außerdem wurde erstmals seit Längerem auch am Samstag wieder geimpft.